“M’ama o non m’ama? Ogni giorno continua la stucchevole soap opera tra Salvini e Di Maio. Non se ne può più. Proprio mentre le corsie degli ospedali si svuotano per i continui tagli alla sanità e mentre i 158 tavoli al Mise che riguardano 300.000 lavoratori non vedono alcuna soluzione”. Lo afferma il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, commentando le tensioni che hanno attraversato il governo e la maggioranza nella giornata di ieri.