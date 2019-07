Bongiorno (Ministro PA): “Al Cardarelli fatti di gravità inaudita”

Il ministro della PA Giulia Bongiorno (Lega) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’assenteismo all’ospedale Cardarelli di Napoli

“Sono fatti di una gravità inaudita, nonostante da alcune parti dicano che sono fatti che capitano una volta ogni tanto e dunque dovrebbero essere combattuti con i metodi tradizionali –ha affermato Bongiorno-. Secondo me invece sono fatti gravissimi che spesso nascondono un vero e proprio assenteismo cronico che si protrae per anni. C’è un vero e proprio sistema di solidarietà fraudolenta. Il tipo di assenteismo è come se riuscisse a diventare una sorta di sistema nell’ambito della PA grazie alla solidarietà fraudolenta di più persone che ne traggono benefici, e in questa solidarietà fraudolenta talvolta è coinvolto anche il dirigente.

I dirigenti pubblici non hanno un orario di lavoro, ma io, andando contro una serie di idee opposte alla mia, ho introdotto un nuovo sistema che è quello del controllo biometrico. Questo significa che tutti i dipendenti pubblici che hanno un orario di lavoro dovranno imporre la propria impronta. Però ho previsto che anche i dirigenti debbano utilizzare questi sistemi, non per l’orario, ma per avere la possibilità di capire come organizzano il proprio lavoro.

La dirigenza di solito viene sempre valutata con il massimo dei voti, considerando che oggi la PA non è ovunque eccellente, vuol dire che non c’è una congruità riguardo la valutazione delle performance. Nel sistema di valutazione inserirò anche il criterio della verifica della produttività del dipendente oltre che della presenza”.

Sulla stretta contro i furbetti del cartellino e il sistema biometrico

“Questione privacy? Deve prevalere l’interesse della collettività a quello della privacy. Ma comunque ho previsto un nuovo sistema che permette di trasformare i dati sensibili delle impronte digitali in caratteri alfanumerici, in modo che i dati non siano visibili e venga tutelata anche la privacy. Finora si è un po’ troppo tollerato l’assenteismo come se fosse un fatto ineluttabile. Invece si può fare tantissimo e bisogna fare tantissimo contro l’assenteismo”.

Sull’evasione fiscale

“Anche l’evasione fiscale deve essere punita in maniera rigorosa, vale per qualsiasi tipo di patologia in qualsiasi campo. Per avere in Italia un po’ di legalità dovremmo cercare di avere regole chiare e sanzioni certe”.

Sull’approvazione del Codice rosso

“E’ un pezzettino di miracolo. La norma più importante è quella che prevede che quando una donna fa denuncia per fatti gravi questa donna non sarà più abbandonata come avviene adesso. Verranno disposte subito misure cautelari”.

Sulla castrazione chimica per gli stupratori

“Non è messo da parte. Riteniamo che in un’efficace lotta contro la violenza sessuale e quella nei confronti di minori si debbano mettere in campo tutte le misure necessarie. La castrazione chimica deve essere volontaria e il trattamento deve essere reversibile. Nei crimini particolarmente disgustosi e gravi questo trattamento viene già utilizzato in molti Paesi. E’ una misura civile e che può essere utile, che la Lega intende portare avanti”.

Fonte Radio Cusano Campus