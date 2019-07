Aprilia, “Storia, memoria e oblio dell’Internamento”

Mercoledi 11 luglio a Roma presso il Museo ANRP “Vite di IMI 1943-1945” si è tenuto il

convegno/esame sul tema “Storia, memoria e oblio dell’Internamento”.

Gli studenti dell’Università “La Sapienza di Roma” che hanno frequentato il corso di “Storia

Sociale e Culturale” del Prof. Luciano Zani per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze

Sociali Applicate (facoltà di Scienze Politiche) hanno discusso le loro relazioni sugli Internati

Militari Italiani nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale.

L’evento in collaborazione con ANRP (Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia,

dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari) che ha fornito ai ragazzi importante

materiale d’archivio.

Un folto pubblico tra cui molti familiari di internati ha seguito con attenzione le esposizioni dei

ragazzi che divisi in 6 gruppi hanno illustrato la storia dei cosiddetti “Schiavi di Hitler”. Furono

oltre 600. 000 i soldati italiani che dopo l’armistizio dell’Italia annunciato l’8 settembre 1943

rifiutarono di continuare la collaborazione con i tedeschi e pertanto vennero catturati e deportati nei

campi di concentramento nazisti. Il loro status non fu quello di prigionieri di guerra, per cui vennero

sottratti alla tutela della Croce Rossa Internazionale. Considerati “traditori” furono obbligati a

svolgere lavori particolarmente pesanti e pericolosi, esposti al rischio dei frequenti bombardamenti.

A costo della vita gli Internati Militari Italiani tennero fede al giuramento fatto alla Patria, allora

Regno d’Italia. Solo una piccola percentuale, spinta dagli stenti e da continue vessazioni, optò a

favore dei tedeschi. Più di 50.000 soldati italiani morirono nei lager, per lo più di fame e malattie tra

cui la tubercolosi. Migliaia ne morirono al rientro in Italia e negli anni successivi.

Ha aperto il convegno portando il suo saluto il Generale Potito Genova, Segretario generale dell’

ANRP.

Luciano Zani Professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze

Sociali ed Economiche della “Sapienza” è poi intervenuto illustrando le tematiche sviluppate nel

corso ed introducendo i gruppi degli studenti.

Tra gli argomenti trattati la difficile quotidianità degli IMI combattendo contro fame, freddo e

malattie; il lavoro coatto; la civilizzazione; la cultura degli IMI nelle “società dei lager” come

vettore di risocializzazione e ricostruzione dell’identità; il tema della religiosità, ancora di salvezza

nella speranza della liberazione; l’arte nelle sue forme più variegate: molte le composizioni

artistiche realizzate con materiali di fortuna: manufatti, dipinti e disegni pervenuti quasi intatti fino

a noi ed esposti nelle sale del Museo; la musica quale momento di evasione e socializzazione; la

passione per la fotografia con macchine di dimensioni minute e facilmente smontabili come la

Leica, nascoste addirittura tra gli indumenti intimi per essere sottratte alle frequenti perquisizioni

dei tedeschi. Materiale prezioso quegli scatti rubati che hanno permesso di visualizzare il reale

vissuto degli IMI nei lager in Germania.

Oggetto di discussione nel convegno tutto il complesso periodo storico dal fascismo alla guerra,

dall’armistizio alla cattura degli IMI, dalla liberazione al rimpatrio.

È stato affrontato anche il delicato tema del mancato riconoscimento sociale degli IMI post guerra,

l’oblio perpetuato nei loro confronti per tanti anni fino all “istituzionalizzazione della memoria”

che in Italia arrivò di fatto con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in cui lo Stato Italiano ha​

previsto per gli IMI la concessione della Medaglia d’Onore. L’onorificenza a titolo di risarcimento

morale per la fedeltà alla Patria è concessa agli aventi diritto su richiesta degli eredi (pochissimi gli

IMI ancora viventi) tramite decreto del Presidente della Repubblica.

Ampio risalto è stato dato nel convegno alla storia di Livio Pedron, residente a di Formia, classe

1923, deportato nello Stammlager XVII in Austria ed insignito nel gennaio scorso di Medaglia

d’Onore IMI dal Presidente della Repubblica Mattarella. La sua toccante testimonianza è stata

organizzata dai ragazzi della “Sapienza” in un video documentario, a futura memoria.

Tra le storie degli IMI si è evidenziata quella di Ernesto Bonacini catturato in Grecia sebbene

sofferente di malaria ed internato nel Reserve–Lazaret di Zeithain in Germania, distaccamento dello

Stalag IV B di Mühlberg a circa 30 km da Dresda, tristemente noto come “campo di morte”. La

testimonianza proveniente dal suo “diario di guerra e prigionia “ è stata messa a disposizione dalla

figlia Elisa presidente dell’Associazione “Un ricordo per la pace” che da molti anni sta lavorando al

progetto “Memoria agli IMI” .

Ha destato molta emozione la storia di Calandrelli Arnolfo nato a Crognaleto (Teramo) il 6 marzo

1914. Catturato in Albania dopo l’8 settembre 1943 e deportato in Germania morì (presumibilmente

di tubercolosi) il 12 giugno 1944 presso lo Stalag VI A di Hemer- Hisirlon.

Grazie alla tenacia dei nipoti è stato possibile risalire al luogo di sepoltura presso il cimitero italiano

di Franconforte sul Meno in Germania; successivamente dopo un lungo iter burocratico la famiglia

ha potuto nel 2011 riportarne le spoglie in Italia. Ora Arnolfo riposa nel cimitero di Cesacastina

(Comune di Crognaleto) vicino alle tombe dei genitori.

Nel corso dell’evento sono avvenute due donazioni di materiale IMI al Museo tra cui l’unica lettera

di Arnolfo Calandrelli pervenuta alla famiglia dal lager in Germania. A consegnare il documento la

nipote Milva Calandrelli. Presente al convegno una folta rappresentanza della famiglia Calandrelli

tra cui la nipote Vania residente ad Aprilia.

(foto Associazione “Un ricordo per la pace”)