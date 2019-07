L’aula del Senato ha approvato, in seconda deliberazione, il ddl contenente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari. I si’ sono stati 180, i no 50, nessun astenuto. In particolare: 180 sì e 50 no; Forza Italia lascia l’aula

Il provvedimento torna alla Camera.