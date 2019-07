La Perla, Fratoianni a presidio lavoratrici

«In questo Paese tutti si sciacquano la bocca con la difesa dell’Italia, del Made in Italy, gli italiani e le italiane, però poi si mandano a casa 126 persone a seguito di un gioco speculativo fatto su fondi di investimento e nessuno pare fare niente. Bisogna che il Ministero del lavoro e dello sviluppo economico apra un tavolo e lo faccia ora». Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni che questa mattina a Bologna ha incontrato le lavoratrici de La Perla, marchio storico della lingerie di lusso controllato dalla società d’investimento olandese Sapinda Holdings.

Dopo l’annuncio di 126 esuberi, insieme a rappresentanti sindacali e ai consiglieri regionali di Sinistra Italiana e Gruppo Misto e a quelli comunali di Coalizione Civica, Fratoianni ha fatto il punto sulla situazione delle dipendenti nello stabilimento di via Mattei. Anche per oggi dalle 9.30 in programma scioperi a singhiozzo. Fratoianni ha poi partecipato al presidio e intonato alcune canzoni con le lavoratrici che hanno chiesto risposte dal Ministero prima dell’estate. «Io ho fatto un’interrogazione parlamentare quando è stata aperta la procedura – ha concluso il segretario di Sinistra Italiana – al momento non ho avuto risposta. Continuerò a seguire questa vicenda».