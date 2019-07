Insediamento della Cabina di regia “Benessere Italia”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presieduto a Palazzo Chigi la prima riunione della Cabina di Regia “Benessere Italia”, con la partecipazione del rappresentante nominato a sovraintenderne i lavori, la prof.ssa Filomena Maggino, e dei rappresentanti delegati da ciascun Ministro.

La riunione è stata occasione per definire le linee di azione della Cabina, che sarà organo di supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio nell’ambito delle politiche del benessere e della valutazione della qualità della vita dei cittadini, coordinando e monitorando le attività specifiche dei Ministeri; assistendo le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali nella promozione di buone pratiche sul territorio; ed elaborando specifiche metodologie e linee guida per la rilevazione e la misurazione degli indicatori della qualità della vita.

Inoltre, la Cabina avrà il compito di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (BES) e per la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), nell’ambito degli impegni sottoscritti dall’Italia per l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Le attività di “Benessere Italia” – un progetto fortemente voluto dal Presidente del Consiglio – puntano a diffondere l’attitudine al benessere a tutti gli stakeholder di rilievo nazionali ed internazionali, non soltanto all’interno del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni ma coinvolgendo anche il mondo imprenditoriale e della ricerca.

Nella giornata di domani, 11 luglio, avrà luogo a Palazzo Chigi la prima riunione del Comitato di esperti di cui si avvale la Cabina, composto dal Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, prof. Gian Carlo Blangiardo, dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prof. Massimo Inguscio, dal Presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dott. Stefano Laporta, dal Presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale, prof. Pasquale Tridico, e dal Portavoce dell’Alleanza nazionale italiana per lo Sviluppo sostenibile, prof. Enrico Giovannini, e da altri esperti provenienti dal mondo accademico.