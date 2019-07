Bordonali: “Col decreto sicurezza bis interverremo ulteriormente sulle ong”

Simona Bordonali, deputata della Lega, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sui centri di accoglienza

“I centri ci sono ancora, nulla è cambiato per chi fa richiesta di protezione internazionale –ha affermato Bordonali-. Abbiamo dimezzato coloro che erano all’interno di quei centri d’accoglienza attendendo l’esito della loro richiesta. Siamo passati da 35 euro a migrante a 21. Questo vuol dire un grande risparmio per gli italiani. Non si è riusciti a rimpatriare tutti quelli che sono usciti dai centri. Molti tentano di andare negli altri Paesi europei”.

Sugli sbarchi fantasma

“Il numero di sbarchi attraverso i barchini rispetto a due anni fa si è ridotto del 97%. Pur essendo numeri che vanno monitorati e calmierati c’è un’evidente diminuzione. Per quanto riguarda le ong, non è una sfida del ministro Salvini, ma del popolo italiano, della sicurezza e dignità italiana nei confronti di chi sfida il popolo italiano e per arrivare sul nostro territorio sperona una motovedetta della guardia di finanza. Un conto è salvare le persone, un conto è incentivare il traffico di migranti che favorisce gli scafisti.

Alcune inchieste si sono chiuse, ma altre sono ancora aperte su questo. Ci sono delle regole che vanno rispettate. Proprio per questo abbiamo inasprito le pene fino a 1 milione di euro per le ong che non le rispettano. Nessuno ritiene che le partenze dall’Africa possano essere fermate, però fino a un anno fa nessuno credeva che le partenze e gli arrivi in Italia potessero essere limitate come invece ha fatto il ministro Salvini. Coloro che scappano dalla guerra è giusto che arrivino e ricevano adeguati aiuti dall’Italia, ma devono arrivare attraverso corridoi umanitari.

Si potrebbe fare sicuramente di più con un maggiore controllo della Marina militare, ad oggi noi stiamo lavorando ad un decreto sicurezza bis che porterà ad intervenire ulteriormente non su tutte le ong, ma su quelle ong che si comportano in maniera scorretta. Con questo decreto noi diamo la possibilità alle ong di collaborare anziché creare scontri politici”.

Sul muro anti migranti in Friuli

“Abbiamo già incontrato coloro che devono garantire su quel confine la sicurezza, quindi Slovenia e Croazia. Già sta dando risultati l’impegno reciproco anche con un maggiore presidio delle forze dell’ordine. Il muro potrebbe essere l’extrema ratio per risolvere il problema, ci auguriamo non ce ne sia bisogno”.

Sull’aumento delle pene verso i violenti durante le manifestazioni

“Non vogliamo assolutamente limitare il diritto a manifestare. C’è modo e modo di manifestare. Quando si manifesta bisogna garantire la sicurezza di tutti, forze dell’ordine comprese. Con questo provvedimento aumentiamo le pene contro chi va alle manifestazioni per compiere atti violenti”.

Fonte Radio Cusano Campus