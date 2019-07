Igor Iezzi, deputato della Lega, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’intervento in aula di Iezzi che ha accusato i parlamentari del PD di aver dato copertura politica a chi ‘voleva uccidere i finanzieri’ che volevano bloccare la Sea Watch.

“C’è poco da chiarire –ha affermato Iezzi-. Quello che è successo è davvero una pagina brutta del nostro Parlamento. Do per scontato che nessuno voleva andare lì e speronare una motovedetta della GDF, però nei fatti questo è stato fatto. Adesso la cosa si sta ripetendo con Palazzotto. Capisco un partito piccolo, come quelli di estrema sinistra e i radicali che hanno percentuali da prefisso telefonico e ambiscono al 2%, ma un partito come il PD che ambisce ad avere il 40% non può mettersi a fare ste cose qui altrimenti ne paga le conseguenze”.

Sull’attacco di Manlio Di Stefano a Salvini (‘Si sente Maradona ma è un Higuain fuori forma’).

“Non commento quello che dice Di Stefano –ha affermato Iezzi-. E’ uno che in Parlamento tutti prendono in giro. E’ un personaggio folkloristico, appartiene a quell’ala del M5S che è un po’ folkloristica, lo lascerei stare. Non ci sentiamo soli, abbiamo quasi il 40% dei consensi e la gente condivide le nostre posizioni sull’immigrazione. Col M5S, al di là delle battute folkloristiche di qualcuno, stiamo lavorando bene per trovare una sintesi su vari temi. Andremo avanti finchè riusciremo a fare le cose. Molti ci chiedono di far cadere tutto e andare al voto, noi possiamo al massimo far cadere il governo, andare a elezioni anticipate non dipende da noi. Io non escludo che, se cadesse il governo, si inventerebbero qualcosa proprio per non andare al voto”.

Sulle dichiarazioni del ministro Trenta (‘Avvisai Salvini sulle ong, non mi ha ascoltata’).

“Le parole del ministro Trenta fanno il paio con le dichiarazioni di Di Stefano. La cosa sconvolgente è che la Trenta sia ministro. Quando c’era la missione Sophia il numero degli sbarchi era 180mila. Se lo scafista sulle cose libiche vede all’orizzonte una nave, manda anche a nuoto gli immigrati perché sa che verranno raccolti. La Trenta ha anche detto che aveva dato la disponibilità dei militari a trasbordare… I militari non devono trasbordare, stare lì a dare una mano, non è il loro ruolo”.

Alessandra Sciurba del veliero Alex, dice che i trafficanti sono pagati indirettamente dal governo italiano. “Noi non possiamo far fare la politica estera dell’Italia alla signora Sciurba. Noi stiamo dando una mano con addestramenti e motovedette alla Guardia costiera libica legata a Sarraj, che è il leader riconosciuto dall’Onu, non stiamo dando una mano alle bande. Se dobbiamo parlare di politica estera rifacendoci a quello che dice una che sta sulla nave Mediterranea casca tutto. Quello che dice lei lo escludiamo”.

Fonte Radio Cusano Campus