Emirates inaugura la nuova rotta per Porto

Emirates ha inaugurato la nuova rotta Porto-Dubai che sarà operata 4 volte alla settimana e diventerà, dopo Lisbona, la sua seconda destinazione in Portogallo. Il nuovo servizio offre ai viaggiatori provenienti dal network globale di Emirates un volo diretto verso la famosa città nel Nord del paese.

Il volo inaugurale, l’EK197, è atterrato all’aeroporto internazionale di Porto martedì pomeriggio, segnando così l’inizio del primo servizio effettuato della compagnia nel Nord del Portogallo. Il volo inaugurale è stato effettuato da un Boeing 777-200LR in una configurazione a due classi (Economy e Business Class) entrambe con nuovi sedili e interni. Il volo inaugurale è stato accolto all’aeroporto di Porto con il tradizionale saluto con i cannoni ad acqua. La Business Class è composta da 38 posti completamente reclinabili in una configurazione 2-2-2, mentre l’Economy Class è composta da 264 posti. Di seguito è possibile vedere il video dell’atterraggio del volo inaugurale qui.

In occasione dell’evento svoltosi all’aeroporto di Porto per celebrare il nuovo servizio, Thierry Aucoc, Senior Vice President di Emirates, Commercial Operations, Europa, Federazione Russa e America Latina, ha dichiarato: “Coloro che vorranno viaggiare a Nord del Portogallo avranno ora un’opzione di volo conveniente e diretta per il nostro hub di Dubai, da cui potranno accedere senza problemi al network globale di Emirates, in particolare verso le destinazioni presenti in Africa, Asia, Australia e Medio Oriente. Questo nuovo servizio offre anche una nuova ed entusiasmante opportunità di viaggio per i viaggiatori provenienti da tutto in nostro network.

“Il fascino della città di Porto è racchiuso nelle sue ricche attrazioni storiche e culturali, nella sua famosa produzione dell’omonimo liquore Porto e la sua invidiabile posizione sul fiume Douro, tutto questo ha fatto sì che la città potesse godere di un aumento del numero di visitatori. Il nostro nuovo servizio contribuirà quindi ad un ulteriore crescita economica della città di Porto e della regione del Nord “, ha aggiunto.

Parlando dell’evento, José Luís Arnaut, Presidente del consiglio di amministrazione di ANA – Aeroportos de Portugal, ha dichiarato: “Gli investimenti di Emirates per far sì che questo tratta diventasse realtà sono il risultato di sforzi congiunti tra la compagnia aerea, ANA, il turismo e le organizzazioni interessate provenienti dalla regione settentrionale del paese. Siamo quindi molto entusiasti di questo nuovo servizio, in quanto mostra lo sviluppo e l’attrattiva della regione sia come destinazione di affari che di svago”.

I clienti che viaggiano con Emirates da e verso Porto sperimenteranno le nuove Business ed Economy della compagnia, godendo della famosa ospitalità e del servizio del multiculturale personale di bordo, tra cui cittadini portoghesi, potranno inoltre degustare pasti di ispirazione regionale, bevande gratuite e oltre 4000 canali di intrattenimento sul pluripremiato sistema d’intrattenimento di bordo, ice, con i più recenti film, musica e giochi.

Il volo opererà il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica e partirà da Dubai con il codice EK197 alle 09:15 e arriverà a Porto alle 14:30. Il volo di ritorno, l’EK198, partirà da Porto alle 17:35 e atterrerà a Dubai alle 04:15 del mattino successivo.

Emirates effettua inoltre due voli giornalieri tra Dubai e Lisbona con un Boeing 777-300ER, che offre oltre 700 posti al giorno.

La divisione cargo della compagnia aerea, Emirates SkyCargo, offrirà anche fino a 15 tonnellate di capacità di carico per ogni volo sul nuovo servizio per Porto, consentendo così maggiori opportunità per le imprese locali di esportare e importare merci.