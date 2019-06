Niente più plastica sui voli Emirates

Emirates si impegna a ridurre l’utilizzo della plastica monouso a bordo dei propri aerei. A partire dal 1° giugno, sono state introdotte cannucce di carta ecologiche e presto tutti i voli Emirates saranno Plastic Free.

La compagnia aerea sta lavorando a progetti ed iniziative sostenibili di lungo termine.

Oltre alle cannucce di plastica, entro la fine dell’anno anche i cucchiaini da cocktails e

gli stirrers verranno sostituiti con materiali ecologici. A partire da agosto, i sacchetti di

plastica utilizzati per effettuare gli acquisti a bordo verranno sostituiti con buste di

carta ecologiche e non inquinanti. Queste iniziative nel suo complesso rimuoveranno

ogni anno circa 81,7 milioni di articoli di plastica monouso che si riverserebbero nelle

discariche di tutto il mondo.

I test sui voli Emirates

Sono stati condotti vari trial sui voli Emirates con l’obiettivo di individuare le migliori

iniziative di riciclaggio a bordo, grazie anche al costante aiuto del personale di bordo

di Emirates che fornisce regolarmente feeedback e suggerimenti su idee ecocompatibili.

Come parte della sua visione a lungo termine e grazie anche al suggerimento di un

membro dell’equipaggio, la compagnia aerea ha disposto lo stoccaggio delle bottiglie

di plastica a bordo, per poi riciclarle nella città di Dubai e nel resto del mondo. Questa

strategia permette di non gettare circa 3 tonnellate o 150 mila bottiglie di plastica nella

discarica di Dubai ogni mese.

Emirates ha condotto un’attenta revisione delle materie plastiche utilizzate a bordo dei

propri velivoli, ponendosi l’obiettivo nei prossimi mesi di attuare graduali iniziative per

contrastare la produzione di rifiuti in plastica.

Le iniziative ecosostenibili

Le iniziative intraprese dalla compagnia aerea fanno parte di un piano a lungo termine per

rendere la compagnia sostenibile. Nel 2017, Emirates ha introdotto per i passeggeri di

Economy coperte ecoTHREAD ™ realizzate con bottiglie di plastica riciclata. Ogni

coperta è composta da 28 bottiglie di plastica riciclate ed entro la fine di quest’anno,

questa iniziativa dovrebbe generare un risparmio di 88 milioni di bottiglie di plastica.

E’ possibile trovare maggiori informazioni sull’impegno ambientale di Emirates qui:

www.emirates.com/environment