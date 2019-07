L’elogio di Rodolfo Lena a David Sassoli

“L’elezione di David Sassoli a Presidente del Parlamento Europeo è un orgoglio per l’Italia e per la Regione Lazio, da cui ha ottenuto tanti consensi lo scorso 26 maggio. Una scelta che premia l’esperienza, la competenza e la capacità di lavorare all’interno delle istituzioni europee per il bene di tutti. Questo nuovo incarico onora e investe di nuove responsabilità tutti quelli che, insieme a me, lo hanno sostenuto con passione e convinzione. Presto andremo a Strasburgo, con una delegazione di amministratori e realtà di Roma e della Provincia, per incontrare il Presidente Sassoli così da iniziare subito a lavorare a progetti e iniziative utili per il nostro territorio”. Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della I Commissione Affari Costituzionali del Consiglio Regionale del Lazio ed esponente del Partito Democratico.