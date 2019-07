Padova, emergenza caldo: aperta anche sala Anziani

Il caldo non concede tregua e le previsioni del tempo non danno per i prossimi giorni un sostanziale cambio della situazione meteorologica.

L’Amministrazione comunale, in considerazione della situazione che penalizza soprattutto gli anziani ha già disposto nei giorni scorsi l’apertura straordinaria delle sale nei quartieri, in aggiunta a tutte le altre opportunità offerte per diminuire i disagi, riassunte in un volantino distribuito in migliaia di copie e consultabili sul sito di padovanet.

Ma non basta: da venerdì 28 giugno, è aperta tutti giorni da lunedì a domenica dalle 9:00 alle 19:00 anche la sala Anziani a Palazzo Moroni, sala che naturalmente è dotata di aria condizionata.

L’assessore al sociale Marta Nalin e il sindaco Sergio Giordani si aggiornano costantemente sulla situazione.