Fiumicino, in migliaia alla festa patronale Stella Maris

Si è conclusa con un travolgente tributo ai Queen e con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul Lungomare della Salute la Festa patronale Stella Maris di Fiumicino. Migliaia di persone hanno gremito via Giorgio Giorgis, viale delle Meduse e l’area spettacoli per i tanti appuntamenti della Festa, che ha aperto l’estate di Fiumicino. Tanti fedeli e turisti, poi, hanno seguito ieri pomeriggio, dalle banchine del porto canale, l’imbarco della Sacra Immagine della Madonna, sotto il coordinamento del Comandante Capitano di Vascello, Filippo Marini, a bordo di un’unità della Capitaneria di Porto di Roma, sulla Fossa Traianea (il canale navigabile).

Commovente e suggestiva la benedizione con la Madonna Stella Maris sulla motovedetta, che ha ospitato una rappresentanza dei numerosi sacerdoti presenti e le autorità militari e civili, tra le quali il vice sindaco Ezio di Genesio Pagliuca, e dalla quale poi è stata lanciata una corona di alloro nel Tevere in ricordo di tutti i caduti del mare e del fiume. Quindi, dopo la benedizione, il rientro festante in parrocchia con le note della banda musicale della Pro Loco di Fiumicino.

Dopo le serate affidate alla verve della Thru Ballet, degli Into the movie, di Maurizio Mattioli e Marko Tana, e degli Italian Styile, la serata conclusiva è stato un bagno di pubblico che ha tripudato applausi a scena aperta, fin sotto il palco, alla Band dei Queen on fire che hanno omaggiato il mito di Freddy Mercury e della compagine inglese, grazie ad un concerto di due ore, con grande impatto sonoro e tanti cambi di scena, con i bis proprio in coincidenza dei fuochi pirotecnici sul Lungomare della Salute.

Infine l’estrazione della lotteria, con primo premio un soggiorno vacanza in Sardegna, ha

suggellato la fine dei 5 giorni della festa con i saluti ed i ringraziamenti del Comitato

Festeggiamenti e del parroco, Bernard Atendido, a istituzioni civili e militari, Pro Loco,

volontari, associazioni, agli Scout, ai tanti sostenitori e sponsor, collaboratori e alla

comunità, che hanno aiutato all’ideazione ed all’animazione della Festa, dando

appuntamento alle migliaia di intervenuti all’edizione 2020.

Estrazione lotteria domenica 30 giugno 2019: i biglietti vincenti

1° PREMIO : SOGGIORNO VACANZA IN SARDEGNA 5448

2° PREMIO: ROBOT DA CUCINA 5145

3° PREMIO: OROLOGIO DA UOMO 3318

4° PREMIO: SMARTPHONE E8 5199

5° PREMIO: GIROCOLLO MORELLATO 1944

6° PREMIO: BRACCIALE DA DONNA 4452

7° PREMIO: BRACCIALE BROSWAY 2151

8° PREMIO: BICICLETTA DA DONNA 1202

9 PREMIO: BICICLETTA DA UOMO 4573

10° PREMIO: OCCHIALI HAVAIANAS 3404