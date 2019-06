Fiumicino, festa patronale Stella Maris al via il 26 giugno

Si apre mercoledi 26 con la Fiaccolata inaugurale. Domenica 30 la suggestiva e solenne Processione sul canale navigabile; quattro serate di spettacoli con la Thru Ballet e la Scuola d’Arte Teatro Traiano, i concerti tributo alle musiche dei film “cult” degli anni ’70 e ’80 ed ai grandi successi della musica italiana, l’omaggio ai Queen. Ospite d’eccezione, il 28 giugno, MAURIZIO MATTIOLI in un comic Show con Marko Tana; ed ancora gastronomia, mercatino, Il Miglio della Pace di Atletica, il cicloraduno, la Pesca di beneficenza

Dal 26 al 30 giugno, secondo il programma tracciato dal parroco P.Bernard Atendido e dal Comitato Festeggiamenti, appuntamenti di devozione alla Madonna Stella Maris e quattro serate di spettacoli, caratterizzeranno l’evento che ha il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Fiumicino. La Festa, dopo la Notte Bianca, è il primo evento ad aprire l’estate di Fiumicino.

Le parole di padre Bernard

“Eccoci di nuovo all’appuntamento annuale della nostra comunità parrocchiale per festeggiare insieme la Festa patronale in onore della nostra patrona Santa Maria Stella Maris – sottolinea p.Bernard – E’ sempre una grande benedizione di Dio Padre vivere con voi questa bellissima testimonianza di preghiera e di fede in occasione del nostro stare insieme con la nostra Madre.

Quest’anno, nel 60° anniversario dell’ingresso della nostra Sacra Immagine Stella Maris nella parrocchia, viviamo i giorni intensi della nostra Festa, in cui sperimentiamo la gioia di essere testimoni come figli di Maria, con rinnovato impegno; ci affidiamo a Colei che il Figlio di Dio ci ha donato come Maria, donna che ha voluto mettersi in cammino facendo la volontà di Dio”.

Il programma

Mercoledi 26 giugno, alle 21, la suggestiva tradizione della Fiaccolata inaugurale con la Sacra Immagine della Madonna nelle strade del Lido del Faro. Percorso: v. delle Meduse, via del Predio Missale, v.Anco Marzio, v.Todaro, Lungomare, v.Tullio Ostilio, v.Bastianini, v.delle Meduse.

La Sacra Immagine della Madonna, domenica 30 giugno, al termine della Messa delle 17.30, accompagnata dalla Banda musicale della Pro Loco di Fiumicino, andrà poi di nuovo in solenne processione lungo le strade e sarà imbarcata su un’unità della Capitaneria di Porto di Roma sulla Fossa Traianea (il canale navigabile). Seguiranno la benedizione per la città e tutte le realtà marinare.

Illuminate a festa, via Giorgio Giorgis e viale delle Meduse, dove sarà posizionato il palco, ospiteranno i vari momenti della Festa.

Gli spettacoli serali sul palco, alle 21, si svolgeranno da giovedì 27 (alle 19.45 apertura “di corsa” con il Miglio della Pace di Atletica, organizzato dall’Atletica Villa Guglielmi: una gara avvincente e veloce, a staffetta, per atleti che gareggeranno sul circuito di viale delle Meduse per far vincere la propria società di appartenenza) a domenica 30:

in sequenza, la danza e l’arte varia di “Coming soon”, lo spettacolo della Thru Ballet con la Scuola d’Arte Teatro Traiano (27 giugno);

le colonne sonore, da cantare e ballare, dei film di culto degli anni 70/80/90 della Band spettacolo Into the Movie seguita dallo Show comico del grande attore di teatro, cinema e tv, Maurizio Mattioli, con Marko Tana (venerdì 28);

il revival con le canzoni di successo italiane proposte dalla band Italian Style (sabato 29);

infine il travolgente tributo ai Queen con il concerto dei “Queen on fire” (domenica 30).

Precederà, alle 23.10, lo spettacolo di fuochi d’artificio sulla spiaggia libera fronte viale

delle Meduse e, alle 23.30, l’estrazione della lotteria: primo premio una settimana di

vacanza in Sardegna, con trasferimento in auto via nave, per due persone.

Il Cicloraduno

Accanto agli spettacoli, ci saranno altri momenti aggregativi come, sabato 29, alle 15.30, il

Cicloraduno per bambini, giovani, famiglie ed appassionati delle due ruote, con premi che

verranno estratti per i partecipanti iscritti (Iscrizioni gratuite aperte già dal 27 giugno e poi

sul posto prima della partenza), un mercatino con stand su viale delle Meduse ed un tratto

di via Giorgio Giorgis, le giostrine per i bambini nel campo sportivo parrocchiale;

Ed ancora, dal 26 giugno, ogni sera dalle 18, la Pesca di beneficenza con premi a sorpresa

nel salone teatrale ed uno stand gastronomico dove poter cenare, in semplicità, con la

novità quest’anno della pasta, all’arrabbiata e all’amatriciana. Le due iniziative sono curate

dal gruppo Scout Agesci Fiumicino Isola Sacra.