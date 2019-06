Trentino: la tradizione enogastronomica

Il Trentino è una delle regioni più sorprendenti ed affascinanti d’Italia. Per gli amanti della montagna è nota soprattutto per i suggestivi percorsi di trekking e per le rinomate stazioni sciistiche. Per altri è la patria dei mercatini di Natale, da esplorare tenendo tra le mani una tazza fumante di vin brulè. Per altri ancora è la meta ideale per passare qualche giorno all’insegna del divertimento e della buona tavola. Il territorio è prevalentemente montuoso ed è ricco di incredibili suggestioni.

A dominare sono i profumi dei boschi e gli splendidi giochi di luce prodotti dagli specchi d’acqua, che silenziosi si affacciano alla vista. Negli ultimi anni, il territorio trentino è diventato meta ambita del turismo enogastronomico, in quanto i prodotti locali, che vengono coltivati con passione e dedizione, racchiudono sapori unici, in grado di conquistare al primo assaggio. Grande spazio viene lasciato all’agricoltura biologica e all’allevamento di bovini.

Quest’ultimi pascolano liberamente negli alpeggi, portando alla produzione di un latte eccellente. Consumare un pasto in un maso o in una malga è d’obbligo per chi viene in Trentino, poiché solo così ha modo di assaporare la vera tradizione culinaria locale, fatta di combinazioni semplici, ma vincenti. Formaggi, canederli, carne salada, miele, funghi, strudel e zelten. Sono questi i pilastri su cui poggia la cucina trentina, che punta soprattutto alla stagionalità ed alla genuinità.

Il vino trentino: massima espressione del territorio

Questa regione, la più settentrionale dello stivale, vanta anche un’eccellente produzione vinicola, le cui origini sembrano perdersi nel tempo. Numerosi ritrovamenti ne testimoniano la presenza già dalla preistoria. Le preziose e profumate viti vengono coltivate prevalentemente nella parte più bassa delle alte vallate, che si tingono di colore in prossimità della vendemmia. Le cantine sono davvero numerose e propongono prodotti di eccellenza.

Spesso, rappresentano una vera e propria attrazione per i turisti, ma anche per gli abitanti del posto. Particolarmente rinomati sono vini Endrizzi del Trentino, che risultano armoniosi, equilibrati ed in grado di mostrare tutte le sfaccettature del microclima dolomitico. Il segreto di questa cantina, una delle più antiche della regione, è il rispetto per la natura e per i suoi ritmi. Per questa ragione è stata scelta una produzione all’insegna della sostenibilità e la sede storica, che si trova a San Michele all’Adige, è stata recentemente restaurata minimizzando l’impatto ambientale.

I fiori all’occhiello della produzione sono la linea Masetto, che richiede l’impiego esclusivo di uve selezionate, ed i Trentodoc, spumanti che vengono prodotti secondo il metodo classico e che prevedono una maturazione sui lieviti che va dai 2 agli 8 anni. La famiglia Endrizzi si pregia anche di ha una tenuta nella Maremma toscana, dove prendono vita i vini rossi della linea Serpaia, dal carattere armonico, fruttato ed avvolgente.

Folklore e feste: la cultura culinaria abbraccia la tradizione popolare

Le magnifiche valli del Trentino, ogni anno, ospitano feste ed eventi unici, che ripropongono le tradizioni popolari più antiche, custodite gelosamente dagli abitanti della regione, facendole rivivere attraverso la riproposizione di costumi, canti e danze locali.

Determinante, in queste interessanti circostanze, è la riproposizione di pietanze e prodotti tipici del territorio, che consentono di attuare un vero e proprio viaggio nella storia in una delle regioni italiane, che più di tutte ha cercato di preservare nel tempo la sua identità ed unicità.

Tutto ciò rende le celebrazioni del Trentino estremamente affascinanti ed alquanto originali, richiamando non pochi curiosi, destinati a preservare nel cuore i profumi, i colori e l’allegria emanata da queste genuine e inconsuete occasioni di incontro.