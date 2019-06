5 cose da fare a Torino in estate

Visitare Torino d’estate può essere un’esperienza bollente: come in molte città italiane, a luglio e agosto il caldo si fa sentire. I torinesi, però, conoscono molti trucchi per passare il tempo in luoghi freschi e ombreggiati. Se avete già prenotato il vostro hotel su portali come Expedia , segnatevi questi indirizzi e preparatevi a partire!

Visitare la Torino sotterranea

15 metri sotto la superficie dell’attuale Torino si snoda un intrico di gallerie, catacombe e cantine che da qualche anno, grazie a un servizio apposito, è possibile visitare: se la cosa vi stuzzica, acquistate qui il vostro biglietto.

Passeggiare nel parco di Villa Tesoriera

Questo edificio barocco, costruito agli inizi del 1700 per l’allora tesoriere dello stato sabaudo, è attorniato da un grande giardino ricco di alberi magnifici, tra cui spicca un platano del XVIII secolo, il più antico di tutta la città.

Fare il bagno a Malawi Beach

Si tratta di una spiaggia che riproduce l’aspetto di un lago africano: si trova allo Zoom , il bioparco immersivo progettato per ospitare specie in via d’estinzione. Le due piscine di Malawi Beach vi permetteranno di nuotare fino alla grotta degli ippopotami o di immergervi tra migliaia di pesci colorati.

Guardare un film in piazza

Ogni anno, in molte piazze di Torino, è possibile provare l’esperienza del cinema all’aperto: una delle cornici più suggestive, per ovvi motivi, è quella di Palazzo Reale. Consultate la pagina Facebook per restare aggiornati sulla programmazione.

Scoprire la reggia di Venaria

Tecnicamente si trova a 15 chilometri da Torino, ma non è una scusa per non farci un salto: settimo sito italiano più visitato, la reggia di Venaria Reale non ha nulla da invidiare ad altri tenute dello stesso tipo, Versailles inclusa. L’inizio dell’estate è un ottimo periodo per passeggiare tra i suoi giardini, recentemente ricostruiti, dopo che erano stati del tutto rimossi sotto la dominazione napoleonica.