Non mi pento assolutamente, non ho nessun rimpianto per la scelta che abbiamo fatto. Mi sono spesa tantissimo e ho lottato come un leone per candidare Torino con le sue valli, con l’ottica di riutilizzare i nostri impianti. Dunque con un modello sostenibile. Poi c’era incertezza, che continua a esserci, anche dal punto di vista finanziario.