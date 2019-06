Padova, dichiarazione del Sindaco sulle Olimpiadi Invernali 2026

“Le Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026 rappresentano una bella notizia e una grande opportunità per tutto il nostro vasto territorio, Padova compresa. Mi sono complimentato personalmente già lunedì con Zaia, Sala e Malagò e a ciascuno di loro ho già detto che siamo prontissimi a fare squadra e offrire la massima collaborazione per la buona riuscita dell’evento. Penso che il “Sistema Veneto” con le sue bellezze e le sue peculiarità vada offerto al gran numero di visitatori e sportivi che giungeranno nel suo complesso e che in quest’offerta la nostra città debba ricavare un suo preciso ruolo date le meraviglie artistiche, le attrazioni musicali live e le peculiarità enogastronomiche che custodisce. Non bisogna stare fermi però ma giocare di anticipo, farsi trovare pronti. Per questo già nelle prossime settimane chiamerò a raccolta tutte le istituzioni, le categorie e i soggetti interessati per ragionare su un grande piano di marketing territoriale mirato che parta già almeno uno o due anni prima rispetto all’anno olimpico. Se sapremo fare squadra sono certo che Padova potrà trarre grandi vantaggi, bisogna essere lungimiranti, non dimentichiamo che il prossimo sarà anche l’anno in cui concorreremo con la candidatura Unesco per un nuovo prestigioso riconoscimento e questo non può che essere un ulteriore stimolo al massimo impegno di tutti. Spero e auspico ci saranno anche importanti ricadute sulla logistica e sulle infrastrutture di collegamento, dall’alta velocità a collegamenti efficienti e sostenibili con il bellunese e con l’aeroporto Marco Polo parliamo di cose molto preziose per la centralità di Padova anche con uno sguardo che va ben oltre il 2026“.

Sergio Giordani