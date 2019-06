In una nota Chiara Colosimo, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, e Andrea De Priamo, Capogruppo in Campidoglio si esprimono riguardo quanto accaduto ieri ad Ostia Antica.

“Con grande rammarico apprendiamo quanto accaduto ieri nel quartiere di Ostia Antica: l’ennesimo atto di violenza da parte, per quanto fin qui noto, di una banda di Rom. Questa volta in pieno giorno, alla luce del sole. Vittima del tentativo di rapina un 21enne che, sorpresi i ladri in casa, ha tentato di difendere i risparmi destinati al pagamento delle bollette ed è stato gravemente ferito con un colpo di cacciavite che ha bucato il polmone. Chiediamo tolleranza zero e pene esemplari per questi farabutti, ma ribadiamo ancora una volta che la città ha bisogno di più sicurezza e che le periferie non possono più essere dimenticate”