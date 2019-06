Padova, incrementati i controlli della Polizia Locale

Sulla scorta delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini, gli agenti, in particolare i motociclisti del Reparto Pronto Intervento, saranno impegnati a contrastare in modo più incisivo l’uso di smartphone e tablet da parte degli automobilisti indisciplinati, nonché la velocità eccessiva lungo alcune arterie cittadine mediante utilizzo del telelaser mobile con presenza degli operatori.

Negli ultimi mesi, alcuni residenti di zone diverse hanno segnalato la velocità pericolosa o comunque la condotta di guida irregolare di auto e moto lungo le seguenti vie: San Salvatore, Ippodromo, Sette Martiri, Stati Uniti, della Biscia, lungargine Bassanello, Flabanico, Nuova Zelanda, Inghilterra e Piovese.

Il personale della Polizia Locale dovrà garantire specifici controlli, anche in considerazione del fatto che durante il periodo estivo vi è un sensibile incremento dell’utilizzo di veicoli a due ruote, spesso da parte di conducenti molto giovani e purtroppo talvolta imprudenti.

I controlli con telelaser prevedono che la postazione sia ben visibile e sempre debitamente presegnalata dall’apposita segnaletica mobile “controllo elettronico della velocità”.

La programmazione dei servizi relativi al controllo della velocità verrà effettuata secondo un criterio di rotazione tra le località segnalate come maggiormente problematiche, mentre per quanto concerne i controlli sul corretto utilizzo alla guida di telefoni cellulari le pattuglie monitoreranno soprattutto le circonvallazioni e le aree con più intenso traffico veicolare, dove la condotta irregolare e distratta dovuta a un utilizzo improprio degli smartphone costituisce una vera “insidia” per tutti gli utenti della strada.

L’attività di controllo su strada affianca ed integra quella preventiva e educativa che da molti anni viene garantita con specifici interventi in ambito scolastico e in occasione di particolari manifestazioni di forte attrattiva per la cittadinanza.

I cittadini possono effettuare eventuali segnalazioni all’indirizzo email poliziamunicipale@comune.padova.it.