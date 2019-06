Il sindaco sul percorso che riporta la Fiera di Padova totalmente in mano pubblica

“Con la firma di oggi, si chiude un periodo di transizione e si apre un nuovo capitolo che ha tutte le carte in regola per proiettare la Fiera di Padova nel futuro.

Le attività fieristiche sono ora sotto il totale controllo dei soci pubblici, che da oggi lavoreranno per far decollare concretamente i progetti che già in questi mesi abbiamo illustrato ampiamente.

La Fiera che costruiamo, con il contributo di tutte le categorie economiche, dell’Università di Padova ma anche delle altre Università che hanno dato vita allo Smact competence center, del Galileo visionary district sviluppa un modello nuovo, adeguato alle necessità delle imprese e attento alla opportunità di innovazione che far lavorare tante eccellenze assieme in un luogo pensato ad hoc offre.

Come soci pubblici avevamo il dovere non solo di assicurare un futuro alla Fiera di Padova, ma anche di salvaguardare il know how accumulato in cent’anni di storia, a partire dalle manifestazioni che sono di riferimento per i loro settori, fino alle capacità dei dipendenti che in questi mesi di transizione hanno lavorato, talvolta in condizioni non ottimali, dimostrando grande senso di responsabilità e un attaccamento veramente encomiabile per la Fiera della nostra città.

Il percorso per arrivare a questa firma è stato forse un po’ più lungo del previsto, ma questo è stato dettato solo dalla volontà comune con Geo spa di arrivare ad un accordo in cui ogni aspetto fosse adeguatamente valutato e che non lasciasse incertezze.

Ringrazio Geo spa, per il lavoro svolto in questi mesi e che ha permesso anche la realizzazione della Campionaria del Centenario, che ha simboleggiato anche questo importante momento di passaggio nella storia della Fiera.

Adesso dobbiamo tutti lavorare assieme nella stessa direzione, che è quella di mettere a frutto le enormi potenzialità che il nostro tessuto produttivo e la nostra ricerca ci offrono“.