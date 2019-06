Il Presidente Conte a Napoli

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, martedì 18 giugno è a Napoli.

Di seguito il programma:

ore 09:00 – Visita alla Cisco Academy e alla Apple Developer Academy e, a seguire, intervento alla cerimonia di consegna dei diplomi. Campus di San Giovanni, Università Federico II di Napoli, Corso Nicolangelo Protopisani 70;

ore 11:15 – Intervento al convegno “Dal Sud per l’Italia: cultura, economia, innovazione. Quale futuro?”. Villa San Felice di Monteforte, viale Gramsci 4;

ore 15:15 – Presentazione del “Rapporto sul quartiere Napoli Est” con il giornalista Sandro Ruotolo. Onlus “Oasi Figli in Famiglia”, via Ferrante Imparato 111.