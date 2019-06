Rostan:”Le parole di Di Maio non siano una resa”

“Mi auguro che le parole del ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che annunciano il taglio dei benefit economici previsti per la Whirlpool, non siano una resa incondizionata alla decisione della multinazionale americana di abbandonare l’impianto di Napoli. In questi momenti occorre unità istituzionale e forte determinazione affinchè il marchio Whirlpool resti nella nostra città e, con esso, tutti e 420 lavoratori che da anni raggiungono traguardi prestigiosi in termini di produttività. Dall’incontro di domani al Mise l’unico risultato accettabile è quello della riapertura della fabbrica di via Argine”. Lo ha dichiarato la vice presidente della Commissione Affari sociali della Camera, Michela Rostan.

“Bene ha fatto il consiglio comunale di Napoli ad approvare un ordine del giorno unitario sul tema – ha proseguito la Rostan – e altrettanto bene ha fatto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a portare la sua solidarietà ai lavoratori. Di fronte a interessi così superiori, come quello della salvaguardia di 420 posti di lavoro, è giusto che tutte le istituzioni locali e nazionali facciano fronte comune”.