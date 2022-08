Di Battista: “Io mi sono schierato dalla parte del popolo palestinese”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Tra le cose più vergognose che mi è capitato di leggere in questi ultimi giorni c’è la nota della Farnesina sull’ultima strage di civili a Gaza. Leggete voi stessi: “La Farnesina segue con grande preoccupazione l’escalation in corso a Gaza e le notizie di vittime tra la popolazione civile palestinese. L’Italia condanna con fermezza il lancio di razzi verso il territorio israeliano e ribadisce il diritto di Israele di garantire la sicurezza dei propri cittadini. L’Italia invita le parti ad esercitare moderazione per evitare un‘espansione delle ostilità che causerebbe ulteriori vittime e sofferenze nelle popolazioni civili.

Questa nuova ondata di violenza costituisce l’ennesima conferma della necessità di rilanciare gli sforzi diplomatici per giungere a una soluzione giusta e duratura del conflitto israelo-palestinese.”

Vorrei rammentare al ministro degli Esteri Di Maio – sempre più impegnato nella genuflessione davanti ai potenti nella speranza (cosa che accadrà) di proseguire la sua brillante carriera politica – che, Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha comunicato che i raid israeliano su Gaza, una città dalla quale è impossibile uscire, una prigione a cielo aperto, hanno ucciso 48 persone, tra le quali 19 bambini.

Don Lorenzo Milani, in Lettera a una professoressa scrisse: “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”.

Io mi sono schierato dalla parte del popolo palestinese e nessuna convenienza personale cambierà mai le mie convinzioni.