Il PA Social Day 2019 Veneto torna a Padova

La mobilità sostenibile in era digitale è il tema che verrà sviluppato a Padova nella mattinata del prossimo 18 giugno dalle ore 9:30 (Palazzo Moroni, sala Paladin) durante il PA Social Day del Veneto organizzato dall’Associazione nazionale della nuova comunicazione pubblica #PAsocial in partnership con il Comune di Padova, Assessorato alla mobilità, e il supporto locale del DigitalMeet (Fondazione Comunica) e del Master Interregionale Pisia dell’Università degli Studi di Padova.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa nella sede del Comune alla presenza di: Arturo Lorenzoni, vicesindaco del Comune di Padova; Maria Stella Righettini, Università degli Studi di Padova; Francesca Anzalone, esperta di comunicazione digitale e membro del comitato scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale in rappresentanza del Veneto; Gianni Potti, presidente Fondazione Comunica; Mirko Palmieri responsabile #pasocial Day e rapporti con le PA per il Veneto.

Un momento per ripensare la mobilità in un’ottica ancor più sostenibile, che sappia interagire con più opzioni e modalità, grazie a soluzioni digitali e alle potenzialità della nuova comunicazione pubblica, per favorire pratiche sostenibili, modelli di partecipazione e diffusione di una cultura della sostenibilità e dell’innovazione. Fattori chiave che, massimizzando i benefici sociali, ambientali ed economici, aumentano il “city brand” in chiave internazionale sposando i principi della Agenda 2030. Un programma che si preannuncia unico nel suo insieme, in cui sono state individuate le best practices nazionali e locali, con il valore aggiunto degli esperti dell’industria 4.0, dei servizi sostenibile e della valutazione dei servizi pubblici. Buone pratiche in cui vengono valorizzati sinergicamente strumenti e servizi abilitanti per captare le modalità, i bisogni e i nuovi stili di vita che si interfacciano con l’arena urbana e le opportunità legate alla industria 4.0.

Il #PAsocial Day è in contemporanea in tutta Italia in diretta live sul sito di www.pasocial.info ed in contemporanea nel canale facebook del Comune di Padova (#pasocial).

L’evento padovano sarà introdotto dal presidente di PAsocial Francesco Di Costanzo e dal vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni a cui seguiranno gli interventi della giornata dedicati alla mobilità sostenibile ed il mondo digitale: Francesca Anzalone – Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale; Andrea Ragona – presidente Busitalia Veneto; Agnese Fedeli, Città Metropolitana di Firenze; Riccardo Bentsik, ad Aps Holding; Francesca Quiri, Brescia Mobilità; Gianni Potti – presidente Fondazione Comunica; Andrea Greggio, seo La Semaforica; Davide Lazzari, business development Mobike; Gianluca Pin, ad Bici in città; Maria Stella Righettini, Università degli Studi di Padova.

«Le tecnologie digitali possono offrire diverse opportunità per la gestione strategica della mobilità in città – spiega il vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni – Il monitoraggio dei flussi, attraverso l’uso di telecamere e sensori che permettono di ricostruire i movimenti in maniera molto precisa, fornisce dati che permettono di indirizzare e razionalizzare la mobilità. Da un lato quindi l’acquisizione e l’analisi dei dati, dall’altro la comunicazione con gli utenti, attraverso canali immediati come le app, che consentono di dare indicazioni in tempo reale per esempio sui parcheggi disponibili. Le tecnologie digitali ci permettono quindi di migliorare i servizi tradizionali e di offrirne di nuovi».

#PAsocial Day Veneto Padova

9.30/13.30 il 18 giugno 2019 – Palazzo Moroni

Entrata libera sino ad esaurimento posti

#ufficiale evento: #pasocial