Calcio Storico Fiorentino al via il 15 giugno

Si terrà il 15 giugno la prima semifinale del Calcio Storico, che vedrà Rossi e Verdi sul campo di Piazza Santa Croce per aprire questa edizione 2019 del “Giuoco del Calcio Fiorentino”.

Una tradizione ancora ad oggi molto cara a tifosi e calcianti, che affonda le sue origini nella storia dei primi giochi con la palla, dalla Sferomachia degli antichi Greci passando per l’Harpastum romano e attraverso il Medioevo, in cui il Calcio sulle strade era un’attività molto gradita ai fiorentini, fino all’iconica partita del 17 febbraio 1530 in cui i cittadini, seppur stremati dalla fame e dall’assedio di Carlo V, scesero in piazza e si misero a giocare al Calcio in scherno del nemico.

Ad oggi il Calcio Storico è la competizione più agguerrita che coinvolge la città, uno spettacolo unico nel suo genere e un forte elemento identitario per i cittadini.

Le date delle partite sono:

Rossi – Verdi: 15 giugno

Azzurri – Bianchi: 16 giugno

Le due squadre vincenti si sfideranno il 24 giugno nel giorno di San Giovanni, patrono cittadino.

I biglietti per le partite (15, 16, 24 giugno) potranno essere acquistati esclusivamente presso la sede del Box Office in via delle Vecchie Carceri 1 .