Al via “BiOpportunity”, un progetto realizzato da FareAmbiente, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e patrocinato dalla Fondazione Giambattista Vico, che si propone propulsore di una “terza via dell’ambientalismo”.

Nella fase di “lancio” del progetto, il prof.re Vincenzo Pepe, presidente nazionale di FareAmbiente, ha incontrato gli studenti dell’IIS Ancel Keys di Castelnuovo Cilento insieme al Dirigente Maria Masella e i docenti dell’istituto cilentano con l’idea di voler dialogare con essi sul percorso offerto da “BiOpportunity”.

L’apertura dei lavori ha coinvolto studenti e docenti attraverso la partecipazione diretta a un focus seminariale, che ha avuto come obiettivo principale quello di gettare le fondamenta per un cambio di mentalità tra la popolazione del territorio e gli operatori turistici. Ma anche per consentire la diffusione di un concetto di ambientalismo capace di far intendere la tutela non come un diniego alle attività antrtopiche ma come un’opportunità di sviluppo.

All’inizio di settembre, saranno rese note nei dettagli le attività e il calendario del nuovo progetto firmato FareAmbiente.