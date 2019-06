Padova, lotta alle zanzare: punti informativi nei mercati

L’informazione sulle zanzare arriva nei mercati. Da martedì 11 giugno a mercoledì 24 luglio i punti informativi del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova arriveranno nei principali mercati di quartiere e in piazza delle Erbe.

“In queste settimane abbiamo dato vita ad un intenso tour informativo in collaborazione con le Consulte di Quartiere – sottolinea l’assessora Chiara Gallani – Sono stati un’occasione importante per dare informazioni, chiarire dubbi, fornire consigli. Come abbiamo già ribadito più volte in questo campo la collaborazione è fondamentale e per questo vogliamo aiutare i cittadini a tenere i comportamenti più adatti per evitare la proliferazione delle zanzare, anche nell’ottica del contenimento della diffusione del virus West Nile e in generale per la tutela della salute di tutti, con un’informazione quanto più precisa e capillare possibile”.

Durante gli incontri informativi realizzati con le Consulte di Quartiere sono stati distribuiti un migliaio di kit antilarvali ai cittadini, per il trattamento delle aree private, dopo la massiccia distribuzione dell’estate 2018. La distribuzione dei kit proseguirà poi anche nei mercati.