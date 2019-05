Padova, si conclude il Mese dell’invecchiamento attivo

Il Mese dell’invecchiamento attivo del Comune di Padova si conclude con gli ultimi due appuntamenti gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza.

La prima è la mostra delle opere dei laboratori creativi dell’Ufficio Attività creative terza età, che si inaugura giovedì 30 maggio alle ore 17:00 nelle Scuderie di Palazzo Moroni.

La mostra sarà aperta da venerdì 31 maggio a venerdì 7 giugno (escluso il 3 giugno), dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

Il visitatore potrà osservare una panoramica dei lavori realizzati dai partecipanti ai laboratori creativi di acquerello, modellato e creta, pittura e ricamo organizzati dall’Ufficio Attività creativi terza età per gli over 60.

Le opere, alcune accompagnate da una frase o un pensiero, sono frutto del percorso svolto durante i laboratori tenuti da insegnanti esperti e vogliono far cogliere all’osservatore l’importanza di mantenersi attivi e creativi anche in età avanzata e come la partecipazione a queste attività aiutino a stare bene, che richiama il motivo conduttore del mese dell’invecchiamento attivo #Stiamobene.

Ogni anno il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, infatti, organizza laboratori creativi per la terza età. Si tratta di corsi e iniziative dedicati a tutti coloro che hanno compiuto 60 anni e hanno ancora voglia di sperimentarsi e divertirsi. Le iscrizioni ai laboratori creativi sono aperte fino al 31 maggio 2019, presso la sede dell’Ufficio Attività creative terza età in via Giotto, 34.

L’ultima iniziativa del mese dell’invecchiamento attivo, è la conferenza “Buone pratiche per una Padova amica dell’anziano”, che si terrà il 31 maggio, dalle ore 14:30 alle 18:00, alla Fornace Carotta, via Siracusa, 61.

L’evento è un’importante occasione per conoscere le buone pratiche sanitarie e sociali volte a promuovere un invecchiamento attivo.

Verranno presentati alcuni progetti sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell’ambito del Bando Invecchiamento Attivo, e dalla Regione Veneto.

Viene anche presentata la Mappatura della terza età, strumento di consultazione online che include servizi e attività dedicati agli anziani nel territorio del Comune di Padova.

Per l’evento è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto.