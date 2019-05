Si sono tenute nella mattinata di martedì 28 maggio a Campoleone (Aprilia) e Lanuvio le

celebrazioni del 75° anniversario dei combattimenti post Sbarco alleato del 1944 aventi come

finalità la liberazione di Roma.

È questo il sesto anniversario della giornata commemorativa denominata “28 Maggio 1944: la

Battaglia di Aprilia” in memoria dei Caduti istituita nel 2013 dal Comune di Aprilia. Promotori

dell’iniziativa furono nel 2012 l’associazione “Un ricordo per la pace”, le Associazioni d’Arma e

Combattentistiche, la Croce Rossa di Aprilia ed altre associazioni locali.

Nei cruenti combattimenti tra le truppe alleate e quelle germaniche perirono migliaia di soldati degli

opposti schieramenti. Molte vittime anche tra i civili costretti allo sfollamento ed a affrontare a

guerra finita la gravosa opera di ricostruzione nonché la bonifica dei terreni dai pericolosi residui

bellici. Mine e proiettili inesplosi continuarono tuttavia ad uccidere anche a guerra finita gli

agricoltori del territorio; le esplosioni mutilarono irreparabilmente anche molti bambini.

La manifestazione promossa dal Comune di Aprilia ha visto in prima mattina il raduno delle

Autorità Civili, Militari e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma presso il piazzale della

Stazione di Campoleone. A seguire la deposizione di un omaggio floreale presso il cippo

commemorativo ed il discorso del Sindaco di Aprilia Antonio Terra.

Le cerimonia si è conclusa a Lanuvio con la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento

ai Caduti nel piazzale E. Berlinguer. In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Lanuvio

l’assessore alla Cultura Alessandro De Santis che è intervenuto portando i saluti del Sindaco Luigi

Galieti, impossibilitato a presenziare alla cerimonia.

L’inno di Mameli ed il Silenzio d’Ordinanza a chiusura della manifestazione e sigillare un

importante momento di condivisione dei valori di patria, pace e libertà.