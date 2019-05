Padova, convenzione per i percorsi sicuri la per la scuola “Reggia dei Carraresi”

È stata firmata dall’Assessora all’ambiente del Comune di Padova, dalla dirigente scolastica del primo Istituto comprensivo e dai rappresentanti dei genitori la convenzione tra Comune di Padova e la scuola primaria “Reggia dei Carraresi” per i percorsi sicuri casa-scuola. Salgono a venti le scuole padovane nelle quali sono stati attivati questi percorsi.

Sono 38 i bambini della scuola che utilizzano, già dagli scorsi mesi tre nuove linee di Piedibus, inaugurate in via sperimentale il 10 gennaio (linea gialla), l’1 febbraio (linea arancione) e l’11 marzo (linea viola) e ora consolidate con la firma della convenzione. Un’esperienza, quella dei percorsi sicuri casa-scuola, promossa sin dal 2004 dall’Amministrazione comunale per favorire una mobilità sostenibile nell’ambito del progetto Vado a scuola con gli amici.

La richiesta di istituire nuovi percorsi sicuri casa-scuola è stata fortemente voluta dalle famiglie, come dimostra l’ampia disponibilità raccolta tra i genitori a fare da “autisti” nelle linee di Piedibus.

Tre diversi percorsi che partendo da via Euganea, corso Milano e via Santa Lucia, attraversano il centro storico e ne raggiungono uno dei luoghi simbolo, storica residenza dei Da Carrara, signori della Padova del 1300, e da molti decenni sede di una scuola primaria molto frequentata.

Progetto Vado a scuola con gli amici

A chi è rivolto?

È rivolto ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Padova, agli insegnanti, ai genitori e a tutte le persone che abitano o lavorano nel quartiere.

Qual è l’obiettivo?

Con la collaborazione di genitori e insegnanti, individuare e attivare i percorsi sicuri casa-scuola, allo scopo di diminuire il traffico nelle vicinanze della scuola e quindi migliorare la qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno.

Cosa sono i percorsi sicuri casa-scuola?

I percorsi sicuri casa-scuola permettono ai bambini di raggiungere la propria scuola con mezzi di trasporto non inquinanti in totale autonomia o accompagnati da genitori, nonni o zii volontari.

Il Comune di Padova propone e sostiene sin dal 2004 l’attivazione dei percorsi sicuri casa-scuola perché offrono ai genitori una valida e sicura alternativa all’accompagnamento in auto e soprattutto consentono ai bambini di vivere piccole esperienze quotidiane che tutti, fino a pochi anni fa, abbiamo potuto fare: camminare e chiacchierare con gli amici, conoscere il quartiere individuando propri punti di riferimento, accrescere progressivamente l’autonomia, l’autostima, la consapevolezza di saper affrontare quelle situazioni che fanno parte del vivere in città.

Quali sono i mezzi dei percorsi sicuri casa-scuola?

I Piedibus sono formati da una carovana di bambini che va a scuola a piedi, accompagnata da uno o più adulti volontari.

I Millepiedi sono un gruppo di bambini che va a scuola a piedi in totale autonomia, senza la presenza di adulti.

I Bicibus sono formati da un gruppo di bambini/ragazzi che va a scuola in bicicletta, su percorsi segnalati e messi in sicurezza.

Ogni percorso di Piedibus, Millepiedi o Bicibus ha un capolinea e una o più fermate intermedie, ad orari prestabiliti.

Perché realizzare i percorsi sicuri casa-scuola?

I bambini hanno la possibilità di incontrarsi e parlare tra loro prima di andare a scuola.

Imparano a gestire parte del loro tempo, a superare gli ostacoli che gradualmente incontrano, sviluppando la loro attitudine a cavarsela da soli, diventando così più autonomi, responsabili, sicuri di sé.

Andare a scuola a piedi o in bici influisce sullo sviluppo psico-fisico del bambino: influisce sull’umore e sulla capacità di concentrazione, lo abitua all’esercizio fisico, influisce positivamente sull’immagine di sé e sulla capacità di autogestione, sviluppa il senso di appartenenza al proprio quartiere.

Si riduce il numero di automobili davanti alla scuola e l’inquinamento da esse derivante, tutelando così la sicurezza e la salute dei bambini (non solo quelli che camminano per strada ma anche quelli che, accompagnati in auto, sono esposti nell’abitacolo a tassi d’inquinamento più elevati di quelli esistenti all’esterno).

Approfondimenti su “Vado a scuola con gli amici”

I Piedibus/Millepiedi attivi a Padova

Scuole primarie

16: scuole primarie che hanno attivato i percorsi sicuri casa-scuola (Davila, Don Bosco, Lambruschini, Leopardi (sede vi Zize), Luzzati, Manin, Martiri Della Vittoria, Muratori, Morante, Nievo, Quattro Martiri, Ricci Curbastro, Santa Rita, Valeri, Volta, Zanibon)

46: numero di linee attive (ogni linea è un percorso sicuro casa-scuola di Piedibus o di Millepiedi)

643: alunni complessivamente coinvolti

Scuole secondarie di primo grado

3: scuole secondarie di primo grado che hanno attivato i percorsi sicuri casa-scuola (Don Minzoni, Stefanini, Stefanini-sede Salboro)

444: alunni complessivamente coinvolti

Totale: 19 scuole, 998 alunni coinvolti