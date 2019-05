La Fanfara Cotterli al 67 °Raduno Nazionale Bersaglieri a Matera

Grande successo della Fanfara Bersaglieri “Adelchi Cotterli” al 67 °Raduno Nazionale Bersaglieri

che si è tenuto a Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

La Città di Matera nota come “ Città dei sassi” ha accolto dal 13 al 19 maggio 2019 migliaia di

Bersaglieri con oltre 70 fanfare, tra cui quella del VII Reggimento Bersaglieri. Dedicata alla

memoria di chi ha combattuto sacrificando la propria vita per la Patria e la libertà la manifestazione

ha visto la partecipazione di autorità politiche e militari tra cui il Sottosegretario di Stato alla Difesa

Angelo Tofalo; il momento commemorativo con la deposizione di alcune corone d’alloro al

Monumento ai Caduti della Città di Potenza medaglia d’oro del Risorgimento e sulla tomba del

Bersagliere Col. M. Binetti fondatore della sezione di Matera.

Il programma ricco di numerosi eventi culturali, sportivi e di solidarietà è culminato nella sfilata

domenica 19 maggio. Tra le esibizioni più applaudite quella della Fanfara della sezione Bersaglieri

“Adelchi Cotterli” di Aprilia splendidamente diretta dal Capo Fanfara Maestro Ildo Masi.

A sfilare tra gli oltre 100.000 partecipanti il folto gruppo dei fanti piumati apriliani, oltre 120 soci e

simpatizzanti dell’associazione guidata dal Presidente Bers. Edoardo Tittarelli.

Nel pomeriggio del 18 maggio la Fanfara “Cotterli” era stata ospite del Comune di Senise (PZ) ove

si è esibita in uno spettacolare concerto per la cittadinanza.

Proseguono a pieno ritmo i lavori per l’organizzazione del 3° Raduno Provinciale Bersaglieri che si

terrà ad Aprilia il 23 Giugno prossimo, un evento che si prevede ricco di tante belle emozioni e che

sarà occasione per festeggiare il “Compleanno del Bersagliere”; compie 183 anni il Corpo dei

Bersaglieri istituito su proposta del Generale Alessandro La Marmora il 18 giugno 1836.

( foto da pg facebook Fanfara Bersaglieri Cotterli, Edoardo Tittarelli)