Confcommercio: subito aiuti a Venezia e Matera

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alle città, alle popolazioni, alle associazioni del sistema Confcommercio, alle imprese del commercio, del turismo, dei trasporti e ai professionisti che in queste ore stanno affrontando gli ingenti danni provocati alle loro strutture ed attività”.

Aiuti subito

Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, interviene sul dramma che stanno vivendo le due città italiane, e aggiunge: “diamo ‘un aiuto subito’ come Confcommercio, tramite la Fondazione Orlando, per un sostegno immediato e concreto inizialmente intanto alle attività commerciali, della ristorazione e turistiche con locali e magazzini devastati che devono poter operare al meglio, soprattutto ora, in vista delle festività natalizie”.

Bene il premier Conte

Confcommercio esprime “apprezzamento per l’impegno di risarcimento agli esercenti danneggiati, espresso in queste ore dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e chiede l’attivazione di una serie di provvedimenti di supporto a partire dalla sospensione della riscossione di imposte dirette e indirette e degli oneri contributivi, senza conteggiare interessi per il periodo della sospensione.