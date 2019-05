Anime verdi 2019: Festival di giardini aperti

“Anime verdi” è il festival che apre per un weekend gli spazi verdi più belli, curiosi e inattesi del centro storico di Padova, consentendo al pubblico di conoscerne la bellezza, la storia e le storie di chi se ne prende cura. L’evento è riservato a tutti gli spazi verdi privati o pubblici, amorevolmente curati quali oasi di bellezza e di benessere.

Nella prima edizione, a settembre 2018, sono stati più di 20 i proprietari che hanno dato la propria disponibilità, trasformando la Città in un unico grande giardino visitato da oltre duemila persone.

Sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 il festival torna per la seconda edizione, con 26 giardini privati o abitualmente non accessibili nei quali sarà possibile entrare conoscendo prospettive inconsuete, proprietari ospitali e volontari disponibili ad accogliere appassionati di paesaggio o semplici curiosi. Si aggiungono 5 tra i più importanti parchi e spazi verdi pubblici animati da performance artistiche, concerti, visite guidate e narrazioni per i più piccoli.

I giardini sono aperti – anche in caso di maltempo – dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Per un intero weekend sarà possibile percorrere le vie di Padova senza accontentarsi della bellezza dei suoi più segreti angoli verdi scorgendo le cime degli alberi, ma oltrepassandone i portoni.

L’anima verde di Padova si svela con percorsi diversificati permettendo a ciascuno di vivere il verde in maniera inedita, consentendo a ciascuno di percepire gli spazi cittadini con angolature, velocità e suoni capaci di rendere unica l’esperienza di visita.

Anime verdi è un progetto corale, in cui il rapporto con l’ambiente diventa un’occasione per rallentare il ritmo e accorgersi della bellezza in cui abitiamo.

Anime verdi è un’iniziativa dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, Il raggio verde e Xena, realizzata in collaborazione con Gruppo giardino storico Università di Padova, Apgi (Associazione parchi e giardini d’Italia), società Amici del Giardinaggio di Padova, Aiapp (Associazione parchi e giardini d’Italia), Nova symphonia patavina, Associazione italiana architetti paesaggisti del Triveneto e dell’Emilia Romagna, Città delle Mamme, Fiab Padova Amici della bicicletta, One Book One City dell’Università di Padova, Angoli di Mondo, Spazi padovani, Il giardino segreto, Mobike, ArteMarTours.

L’edizione 2019 di Anime verdi aderisce al Festival Sviluppo sostenibile “Ambiente e cultura”, alla Settimana europea dello sviluppo sostenibile, ad Appuntamento in giardino – Associazione italiana parchi e giardini d’Italia con il patrocinio del Mibact.