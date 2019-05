2 Medaglie d’Onore in arrivo ad Aprilia. Le onorificenze alla memoria di Duino Colantoni e Silvio

Pieralisi internati militari nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale. Le Medaglie

conferite su decreto del Presidente della Repubblica saranno consegnate ai familiari dal Prefetto di

Latina Maria Rosa Trio durante la cerimonia del 2 giugno Festa della Repubblica Italiana.

Grazie all’interessamento dell’associazione “Un Ricordo per la pace” salgono a 17 le Medaglie

d’Onore conferite a cittadini apriliani o i cui figli risiedono attualmente ad Aprilia.

Dal 2011 l’associazione apriliana è attiva nel progetto divulgativo “MEMORIA AGLI I.M.I”

assistendo gli aventi diritto nella richiesta dell’onorificenza. Molte le testimonianze raccolte di ex

internati e reduci di guerra: alcune relative a cittadini apriliani sono state organizzate in documentari

a disposizione degli Istituti di istruzione che ne facciano richiesta.

Esprime soddisfazione la presidente Elisa Bonacini figlia di Ernesto internato nello Stalag IV B di

Zeithain ed insignito di Medaglia d’Onore nel 2011: “Ancora una volta la città di Aprilia si

riconferma parte attiva nella cerimonia del 2 giugno. La risposta positiva della cittadinanza evince

una sempre maggiore consapevolezza del valore della libertà e della democrazia conquistata a così

caro prezzo da chi ci ha preceduto. Un prezzo alto lo pagarono anche i nostri soldati nei campi di

concentramento in Germania. Il loro no al nazismo è bene che venga ricordato nella Festa della

Repubblica.”

Tra gli insigniti il prossimo 2 giugno a Latina Colantoni Duino nato a Poggio Nativo (Rieti) il 19

ottobre 1923 e deceduto a Roma nel 1998. Incorporato nel 51° Reggimento Artiglieria partecipò alle

operazioni militari nel Mediterraneo (Creta). Catturato dai tedeschi l’8 settembre 1943 venne

deportato nello Stalag X B in Germania, quale lavoratore coatto per l’economia di guerra nazista.

Liberato dalle forze alleate il 2 giugno 1945 e trattenuto in Germania fino al 2 agosto 1945.

La richiesta è partita dalla figlia Franca Colantoni dopo il contatto con l’Associazione “Un ricordo

per la pace”. Commossa Franca del felice esito della domanda: un lungo iter il suo, quasi due anni

per riuscire a reperire il foglio matricolare del padre con le notizie relative alla cattura ed alla

prigionia in Germania.

Sarà insignito di Medaglia d’Onore anche il Bersagliere Silvio Pieralisi nato a Monsano (AN) il 17

aprile 1916 e deceduto a Roma nel 1975. A richiedere l’onorificenza il figlio Alberto che si è rivolto

per assistenza nella pratica all’Associazione “Un ricordo per la Pace”. Nel foglio matricolare

pervenuto dal Centro Documentale di Ancona il lungo percorso di guerra e prigionia. Pieralisi

venne chiamato alle armi nel 1941 incorporato nell’11° Reggimento Bersaglieri; partecipò alle

operazioni di guerra nei Balcani. Catturato dai tedeschi nei giorni successivi all’armistizio

dell’Italia venne deportato nello Stalag I A di Stablack, destinato come tutti gli IMI a lavoro coatto

per la Germania nazista.