Scavolini partecipa a MOACASA e ospita presso il suo stand l’esclusivo show-cooking della blogger Cappiello

Cappiello ama definirsi una produttrice seriale di torte e di sogni e una cercatrice di bellezza. Il buono e il bello sono la base delle sue ricette proposte sul blog La Ricetta Che Vale . Valentina è inoltre co-autrice del libro Le Fluffose , pubblicato nel 2016 nella collana iFood.

Il tema e la ricetta La Fluffosa è una ciambella altissima ed estremamente fluffy , soffice. La ricetta arriva dal mondo anglosassone così come l’ispirazione per la fluffosa proposta durante lo show-cooking: Halloween. La vigilia di tutti i Santi è ormai una festività diffusa anche in Italia e porta con sé tante tradizioni e icone legate al mondo food. Valentina Cappiello preparerà una versione stagionale della fluffosa. Protagonista l’ingrediente simbolo di Halloween e dell’autunno, la zucca! La torta avrà un gusto leggermente speziato, arricchito con una ganache al cioccolato fondente che saprà conquistare anche i più piccoli. E non finisce qui! Le chiffon cake si prestano benissimo ad essere decorate con dettagli di ogni genere: entrano qui in scena i fantasmini di meringa, leggeri e golosi che daranno un tocco speciale e caratteristico alla torta.​

Lo stand In occasione di MOACASA Scavolini sarà presente con un’area espositiva di 147 mq presso il Padiglione 2 | Stand 212, dove saranno in mostra alcune delle più importanti collezioni Cucina e Bagno. In particolare, il programma cucina Mia by Carlo Cracco in Fenix Rosso Jaipur/Impiallacciato e Rovere Carbone/Laccato Acciaio; l’el egante cucina Liberamente in Pietra Grey/Grigio Gabbiano; la collezione Favilla in Bianco Prestige/Rovere Nodato e la nuova versione della cucina Sax in Rovere Land/Concrete Dark. Tra le numerose soluzioni per l’arredo bagno Scavolini porta in fiera la versione in laccato Bianco Prestige di Diesel Open Workshop; il programma Rivo in Laccato Visone e l’organizzato e funzionale progetto Laundry Space integrato sulla collezione Aquo in Decorativo Azimut.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. Nel 1984 Scavolini conquista la leadership del settore in Italia, che tutt’ora detiene. In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2017 i 215 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante

per il territorio locale. iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito oltre 280 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di NetAddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.