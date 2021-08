Campidoglio, scuola: al via dal 16 agosto la richiesta dei buoni libro

Dal 16 agosto al 2 novembre 2021 sarà attivo il servizio on line di erogazione dei buoni libro da parte di Roma Capitale.

I buoni

I buoni sono destinati agli studenti, iscritti presso le scuole d’istruzione secondaria di I e di II grado, statali e private paritarie, residenti nel territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 15.493,71.

Gli studenti stessi, se maggiorenni, o le loro famiglie, potranno accedere tramite Spid e con l’Isee in corso di validità, all’area dedicata e ricevere direttamente il buono libro in formato PDF. Le domande si presentano esclusivamente in modalità on line.

L’importo del buono libro è differenziato in base al grado ed all’ordine della classe frequentata e potrà essere utilizzato, entro iI 21 dicembre 2021 per l’acquisto di libri di testo presso le librerie convenzionate con Roma Capitale.

Le informazioni

Tutte le informazioni, compreso l’elenco delle librerie e cartolibrerie convenzionate e il link per presentare la domanda sono disponibili sul portale di Roma Capitale alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS630296