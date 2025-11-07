Regione Lazio, al via la seconda edizione del “Festival dell’Economia e della Cultura”

La Regione Lazio ha presentato oggi, nella prestigiosa cornice della Sala Spadolini a Roma, la seconda edizione del “Festival dell’Economia e della Cultura”, un’iniziativa che pone al centro il ruolo strategico della produzione culturale e creativa quale motore di crescita economica e sociale per i territori.

Alla presentazione hanno partecipato: Alessandro Giuli, ministro della Cultura; Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio; Simona Renata Baldassarre, assessore a Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio; Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka; Chiara Frontini, sindaco di Viterbo; Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati; Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

Cultura e sviluppo: un’alleanza per la crescita

«Quest’iniziativa nasce da una felice intuizione della Regione Lazio e di Lazio Innova, che hanno ideato e costruito il progetto del Festival dell’Economia e della Cultura. Viviamo in un tempo in cui l’economia ha bisogno della cultura quanto la cultura ha bisogno dell’economia. Ogni restauro, ogni libro, ogni mostra, ogni film è un investimento produttivo che genera occupazione, turismo, impresa e orgoglio civile.

La cultura non è un costo: è la più efficace politica industriale della Nazione. La cultura crea lavoro, genera fiducia, produce senso e consolida la nostra identità. Il Ministero continuerà a promuovere con convinzione questa alleanza fra economia e cultura: perché la crescita del Paese comincia dalla crescita dello spirito, e perché – per riprendere quanto affermava Giovanni Spadolini – senza cultura lo Stato perde il suo cuore», ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso della conferenza stampa di presentazione.

Il Festival, in programma dal 21 al 23 novembre a Viterbo, è promosso dalla Regione Lazio e realizzato da Lazio Innova, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Viterbo.

L’iniziativa è parte del progetto “Potenziamento Rete Spazio Attivo”, finanziato dal PR Lazio FESR 2021/2027 – Obiettivo 1.3, per sostenere la crescita, la competitività e l’occupazione nelle PMI.

Tre giornate di incontri, dibattiti e confronto

Gli eventi si svolgeranno tra lo Spazio Attivo Lazio Innova di Viterbo e il Palazzo dei Priori, con un ricco calendario di incontri, dibattiti e tavole rotonde tra amministratori, sovrintendenti, imprese, università e operatori culturali.

La prima giornata sarà dedicata all’economia della cultura, con Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, che interverrà sull’esperienza italiana all’Expo, seguita dalla presentazione di studi dell’Università della Tuscia.

Prevista anche la lectio magistralis della scrittrice Melania Mazzucco, un confronto sul mercato editoriale e una sessione dedicata al progetto “Viterbo Capitale Europea della Cultura 2033”, insieme all’hackathon “TusciaCultura” con gli studenti dell’Ateneo.

La seconda giornata sarà incentrata sull’industria cinematografica e sul ruolo degli spazi culturali come motore di sviluppo, con interventi di Giampaolo Letta (Medusa Film), Manuela Cacciamani (Cinecittà) e Alessandro Usai (ANICA).

Seguirà un focus su “L’Aquila Capitale Europea della Cultura 2026” e un dibattito sugli spazi della cultura tra arte ed economia, con Simone Verde, direttore della Galleria degli Uffizi.

Nel pomeriggio, riflettori puntati su “La Tuscia e la cultura come risorsa di sviluppo”, a cura di Medioera, e la lectio magistralis del prof. Alessandro Campi, con la presentazione dei bandi “Lazio Creativo” e “Lazio Street Art”.

La giornata conclusiva offrirà un focus sul sostegno dell’industria alle politiche culturali, con una riflessione del sociologo e giornalista Derrick de Kerckhove sull’impatto dell’intelligenza artificiale nelle industrie culturali e creative, prima delle conclusioni affidate a Lazio Innova.

Le dichiarazioni delle istituzioni

«Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo confermato Viterbo per questa seconda edizione del Festival perché crediamo fortemente nell’interconnessione tra economia e cultura, due dimensioni che possono arricchirsi reciprocamente. Coinvolgere tutti gli attori della filiera culturale significa investire in una risorsa strategica per la crescita dell’occupazione, dell’innovazione e della competitività», ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio.

«Il Festival della Cultura e dell’Economia rappresenta un appuntamento strategico per il nostro territorio, perché testimonia come la cultura non sia solo patrimonio da custodire, ma anche motore di innovazione, crescita e sviluppo sostenibile. Viterbo, con la sua storia e il suo tessuto produttivo, è il luogo ideale per far dialogare pensiero, creatività ed economia», ha aggiunto Simona Baldassarre, assessore alla Cultura della Regione Lazio.

«Il Festival dell’Economia e della Cultura è un’occasione importante per valorizzare la cultura e il turismo come due perni fondamentali dell’identità territoriale di Viterbo e della Tuscia. Un palcoscenico di alto livello che ci permette di raccontare la strategia culturale e il percorso che il nostro territorio sta facendo», ha sottolineato la sindaca di Viterbo Chiara Frontini.

«Il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka è stato riconosciuto quale presidio avanzato della diplomazia culturale ed economica italiana. In questo contesto, il Festival Economia e Cultura assume un rilievo strategico perché pone al centro la cultura come motore di sviluppo, innovazione e coesione sociale», ha spiegato Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo Osaka.

«Il Festival mette al centro una riflessione ampia e attuale sul futuro dei nostri territori, valorizzando competenze, idee e visioni capaci di generare crescita. Portare Viterbo al centro dell’attenzione nazionale significa offrire alla città il palcoscenico che merita nel dibattito politico e culturale del Paese», ha concluso Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera.

Lazio protagonista dell’economia culturale italiana

Secondo il rapporto “Io sono Cultura 2024” di Fondazione Symbola, realizzato in collaborazione con Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte, il Lazio si conferma tra le regioni leader in Italia per valore aggiunto e occupazione nel sistema produttivo culturale e creativo.

Il Lazio, trainato dalla straordinaria attrattività turistica e culturale di Roma, ha generato un valore aggiunto culturale di oltre 15 miliardi di euro, pari al 14,8% della filiera nazionale e al 7,6% della ricchezza regionale, con circa 205.000 addetti.

La Regione si distingue inoltre per innovazione tecnologica nei musei, digitalizzazione del patrimonio, adozione di pratiche green e welfare culturale, che vede la cultura come leva di benessere e inclusione sociale.

Il Festival della Cultura di Viterbo sarà l’occasione per raccontare e celebrare questa trasformazione, offrendo uno sguardo sulle sfide e sulle opportunità che stanno ridisegnando il futuro culturale del Lazio.