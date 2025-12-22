Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Rss
Discarica di Tor Tignosa, stop definitivo: tutelate salute, ambiente e comunità

Esito negativo per il progetto della discarica SEIPA di Tor Tignosa. La terza seduta della Conferenza dei Servizi, svoltasi il 18 dicembre, ha sancito la conclusione sfavorevole del procedimento autorizzativo, a seguito del parere negativo espresso dall’Area Rifiuti della Regione Lazio. Una decisione che segna un passaggio rilevante nella tutela del territorio e della salute pubblica.

Il parere negativo e le motivazioni

Il pronunciamento dell’Area Rifiuti ha riconosciuto in modo chiaro l’incompatibilità dell’impianto con il contesto territoriale. Tra i fattori ritenuti escludenti figurano la prossimità del quartiere Roma 2 e dell’Istituto Comprensivo “Fabrizio De André”, elementi che hanno pesato in maniera determinante sulla valutazione complessiva del progetto.

La decisione è il risultato di un percorso condiviso e partecipato, che ha visto il coinvolgimento delle istituzioni, delle forze politiche e dei cittadini, dimostrando come il confronto e la mobilitazione civica possano incidere concretamente sui processi decisionali.

Il ruolo delle istituzioni e della comunità

Un contributo significativo è arrivato dall’azione del Movimento 5 Stelle, attraverso interrogazioni presentate nel Consiglio Comunale di Pomezia e nel Municipio IX di Roma. A queste iniziative si sono affiancati atti promossi da altre forze politiche e il costante impegno della comunità residente, dei comitati e delle associazioni del territorio.

Un lavoro corale che ha consentito di difendere obiettivi considerati prioritari: la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente, in un’area già fortemente segnata dalla presenza di insediamenti urbani e strutture scolastiche.

L’impegno per il futuro

Il risultato ottenuto viene accolto con soddisfazione, ma non rappresenta un punto di arrivo definitivo. Il Movimento 5 Stelle Pomezia ha ribadito l’intenzione di continuare a garantire presenza, attenzione e impegno ogni volta che sarà necessario sostenere iniziative e battaglie a difesa dell’interesse collettivo e del diritto delle comunità a vivere in un territorio sano e sicuro.

