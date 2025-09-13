Il Professore Antonio Ruffo porta per la prima volta la TPLA in India durante il Congresso Urofusion 2025

Un nuovo primato per la medicina italiana: il Professore Antonio Ruffo, docente di Urologia e Andrologia presso l’Università del Molise, ha eseguito oggi – 13 settembre 2025 – la prima procedura di TPLA (Transperineal Laser Ablation) mai realizzata in India.

L’intervento è stato effettuato durante la chirurgia in diretta del Congresso Urofusion 2025, tenutosi presso il Ramaiah Memorial Hospital di Bangalore, struttura d’eccellenza gemellata con il celebre Mount Sinai Hospital di New York.

TPLA: la tecnica innovativa per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna

La TPLA è una procedura mini-invasiva che rappresenta una delle innovazioni più importanti nel trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna. Caratterizzata da precisione, sicurezza e tempi di recupero ridotti, consente ai pazienti un miglioramento concreto e rapido della qualità di vita.

Grazie a questo intervento pionieristico, il Prof. Ruffo rafforza il ruolo dell’Italia come punto di riferimento scientifico e chirurgico nel campo dell’urologia e dell’andrologia, portando la metodica in un Paese in cui non era mai stata eseguita prima.

Le parole del Prof. Antonio Ruffo

«Portare la TPLA in India rappresenta non solo un traguardo personale e professionale – ha dichiarato il Prof. Antonio Ruffo – ma anche un passo decisivo verso la diffusione internazionale di una tecnica che migliora sensibilmente la vita dei pazienti.»

Un’eccellenza italiana al Congresso Urofusion 2025

La presenza del Prof. Antonio Ruffo al Congresso Urofusion 2025 e l’esecuzione della prima TPLA in India confermano l’eccellenza della scuola urologica italiana e l’impegno costante nella ricerca, nella formazione e nella collaborazione internazionale.