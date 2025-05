Gioco d’azzardo: nel 2024 ha scommesso uno studente su due

Uno studente su due ha scommesso almeno una volta nel 2024. E tra i giocatori minorenni, oltre 150.000 sono già a rischio, mentre 115.000 rientrano nella fascia “problematici”. Sono numeri che fanno tremare quelli dei Gratta e Vinci e delle videolottery, perché non parliamo di adulti al bar, ma di ragazzi tra i 15 e i 19 anni. A diffondere il dato è stato il Consiglio Nazionale delle Ricerche, durante gli Stati generali sul contrasto al gioco d’azzardo, organizzati dalla CGIL alla Camera del Lavoro di Milano.

La fotografia è netta: il 62% degli studenti ha giocato almeno una volta nella vita, il 57% solo nell’ultimo anno. In Lombardia, i numeri sono leggermente inferiori, ma il trend è lo stesso: il 54% ha giocato, l’11% online, nonostante i divieti.

Giocano sempre più giovani, e sempre prima. E se le scommesse sono in cima alla classifica dei giochi più popolari, è il comportamento che accompagna il gioco a preoccupare: uso di sostanze, litigi in famiglia, conflitti con amici, problemi con la scuola e con la polizia, in alcuni casi persino debiti e bugie per ottenere denaro. Il gioco d’azzardo – come certifica l’indagine ESPAD – sta diventando un indicatore di disagio e non più solo una “brutta abitudine”.

LO SMARTPHONE È IL NUOVO BAR: SI GIOCA IN CAMERA, DI NOTTE, DA SOLI

Uno degli elementi che rendono il fenomeno più difficile da intercettare è la trasformazione dello smartphone in una sala giochi portatile. Secondo i dati CNR, il luogo più frequente in cui si gioca d’azzardo online è la propria camera da letto, spesso in orari notturni e lontano dal controllo degli adulti. Il dispositivo personale, privato e sempre accessibile, riduce ogni barriera di ingresso: non serve un documento, non serve uscire di casa. Serve solo una carta prepagata. Il gioco diventa così un’abitudine solitaria, ripetitiva, invisibile. E il rischio si moltiplica.

MILANO, DOVE L’AZZARDO È DI CASA: 2.713 EURO A TESTA

Ma non sono solo i giovani. Il quadro complessivo lombardo è segnato da un’iperconcentrazione urbana: a Milano, nel 2023, la spesa media pro capite ha raggiunto i 2.713 euro, un record assoluto che somma 1.402 euro su rete fisica e 1.311 su rete online. Altro che gioco “residuale”: a conti fatti, il capoluogo gioca il triplo rispetto a molte province del Sud Italia.

Fonte: agenzia dire