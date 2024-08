Fiumicino, quanto il gioco non è più un gioco: ASL RM3 contro il disturbo di gioco d’azzardo

La Asl Roma 3 rilancia anche in estate “Quando il gioco non è più un gioco”, il progetto di prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo con una nuova campagna social. Ad occuparsi dell’iniziativa la UOC Salute Dipendenze dell’azienda sanitaria romana, che offre servizi e prestazioni nelle sedi di via delle Ombrine 9 a Fiumicino di Via Vaiano 53 a Roma, di Via Tagaste 2/4 ad Ostia .

Il DGA (disturbo da gioco d’azzardo) è altamente diffuso tra gli uomini (oltre la metà risulta occupata) con un’età media che supera i 50 anni, sebbene anche quella compresa tra i 30 e i 40 anni sia un’età considerata a rischio. I dati più preoccupanti sono quelli relativi ai ragazzi tra i 14 e i 17 anni, uno su quattro dichiara di aver avuto accesso al gioco d’azzardo che, con il facile accesso al gioco on line, è oggi più insidioso.

“È fondamentale che la nostra comunità sia informata e che chiunque abbia bisogno di aiuto possa riceverlo prontamente. Ringrazio la UOC Salute Dipendenze per il loro impegno. La prevenzione è la chiave per contrastare il Disturbo da gioco d’azzardo e la campagna promossa dalla Asl Roma 3 è un passo importante per sensibilizzare la popolazione ed offrire supporto a chi ne ha bisogno.” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Sindaco di Fiumicino, Monica Picca.

“La nostra Asl, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, anche grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio, si è attivata, negli ultimi anni, per offrire aiuto. La pandemia ha rallentato inevitabilmente gli interventi, ma adesso e soprattutto nel corso della stagione estiva, che spesso lascia soli a casa proprio gli anziani, tra le prime vittime del gioco d’azzardo, è assolutamente necessario far sapere che in caso di bisogno siamo a disposizione. “ Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

Tutte le informazioni sui servizi della Asl Roma 3 sono disponibili sul sito e sui social aziendali. È possibile anche scrivere una mail a gioco.azzardo@aslroma.3.it