È partita la campagna di adesioni 2025 a Potere al Popolo!

Una campagna che si apre con il nuovo programma e la proposta politica lanciati dalla partecipatissima assemblea nazionale del 15 marzo.

Mentre destra e centrosinistra portano indietro di un secolo le lancette della storia, trovandosi d’accordo sui piani di riarmo.

Mentre mettono i loro soldi davanti alle persone.

Mentre vediamo due visioni di “superiorità occidentale”, quella nazionalista della destra e quella della superioritá della civiltà europea, portata avanti dal centrosinistra.

Noi vogliamo mettere al centro gli interessi popolari, quelli di tutti noi, ne una proposta di futuro

Un futuro in cui la tecnologia venga messa al servizio della cooperazione tra le persone e i popoli e non per produrre strumenti di morte.

Un futuro in cui si lavori tutti e tutte meno, in sicurezza, e si possa godere del tempo libero e di un rinnovato rapporto con la natura.

Per sbloccare questo futuro non basta avere ragione.

Serve anche la forza di combattere la minoranza di privilegiati.

Serve tutta la nostra intelligenza, per capire che non abbiamo bisogno di loro, per scoprire che siamo già tutti connessi e in cooperazione nella vita quotidiana.

Serve tornare comunità. Serve organizzazione.

Potere al popolo è tutto questo.

Il futuro non possono deciderlo né 10 miliardari né pochi potenti.

Non arrendiamoci a scegliere tra il peggio e il meno peggio!