Clemente: “Vogliamo una società più partecipe della cosa pubblica”

Vogliamo una società più partecipe della cosa pubblica, una comunità politica più forte e che nei giovani siano sempre alti i valori. Che ci si occupi più di etica che di estetica! Ma se non investiamo il nostro tempo nella formazione delle giovani generazioni come pensiamo che ciò accada?

Scuola di politica

Ecco perché ho accettato di essere in “cattedra” per un giorno per la Scuola di politica, etica e cittadinanza della città di San Gennaro Vesuviano. Una lezione sulla Costituzione che da sudditi ci ha reso cittadini, sulla partecipazione alla vita politica, sull’agire costituzionalmente orientato e su quanto la Carta Coatituente sia viva e vitale, perché oggi è il nostro strumento affinché non si torni indietro nel passato bensì i territori e le sue giovani generazioni possano incidere nel presente e nel futuro!