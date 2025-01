De Luca: “Elon Musk incoraggia i neonazisti tedeschi ad andare avanti, una vergogna”

“Dobbiamo creare noi, dall’esterno, le condizioni per avviarci lentamente a creare le condizioni per due popoli due Stati. Da soli quei popoli non ce la faranno. Mi auguro che la comunità internazionale voglia assumersi questa responsabilità, altrimenti fra pochi anni avremo il ripetersi della tragedia e l’estensione in tutto il mondo occidentale di una nuova ondata di antisemitismo, e sarà davvero una tragedia. Un signore, il più ricco del mondo, sta oggi incoraggiando i neonazisti tedeschi ad andare avanti. Una vergogna”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione della cerimonia, al Teatro San Carlo di Napoli, organizzata nel Giorno della Memoria.

“ISRAELE NON E’ NETANYAHU”

“Dobbiamo affrontare le cause del nuovo antisemitismo, il danno che sta procurando il governo Netanyahu è immenso, non è facile, ma dobbiamo ricordare a tutti che Israele non è Netanyahu, Israele è un popolo di grande civiltà, ma dobbiamo anche sapere che quello che sta succedendo oggi a Gaza produrrà decine di migliaia di nuovi potenziali terroristi”. “Hamas – ha aggiunto – ha dato vita a un atto di barbarie, chi rapisce esseri umani è un barbaro, non ha giustificazioni, ma la forza della democrazia è la capacità di rispondere alla inciviltà del delitto con la civiltà del diritto. Se hai 50mila morti tu avrai inevitabilmente nei prossimi anni decine di migliaia di giovani adolescenti che penseranno alla vendetta, non alla convivenza”.

“SHOAH LONTANA, MA VICINE IMMAGINI BIMBI MORTI A GAZA”

“Dobbiamo domandarci come è possibile che ci siano oggi centinaia di migliaia di giovani che in tutto il mondo manifestano contro gli ebrei. Sta succedendo qualcosa di terribile, dobbiamo capire e fare di tutto per rispondere, reagire. Se vogliamo parlare un linguaggio di verità dobbiamo dirci che la Notte dei cristalli è lontana, il rastrellamento nel ghetto di Roma è lontano, perfino le immagini di Auschwitz sono lontane, ma sono vicine e davanti a noi le immagini dei bambini morti di freddo a Gaza”. “Siamo in una situazione maledettamente difficile – ha aggiunto De Luca -, siamo qui per ribadire che la Shoah è l’episodio storico di barbarie irripetibile che non ha paragone con nessun episodio nel mondo, siamo qui per ribadire che quello che abbiamo conosciuto nella Shoah era la disumanizzazione, la guerra che determinava la perdita dei confini tra l’umano e il bestiale. Non c’è paragone con quanto accaduto allora. Come siamo impegnati a coltivare quella memoria, siamo impegnati a venire all’oggi, a eliminare le cause del riproporsi di un antisemitismo che dobbiamo combattere con tutte le nostre forze”.

AUTORITÀ CON BUSTO MUSSOLINI, ANTICORPI CONSUMATI

“Nel corso dei decenni gli anticorpi della memoria hanno finito quasi per dileguarsi. In Italia abbiamo conosciuto non tanti decenni fa, ma oggi, episodi vergognosi, manifestazioni di centinaia di giovani che a Roma si incontrano e propongono saluti fascisti, alte autorità istituzionali che con orgoglio rivendicano il fatto di avere in casa il busto di Mussolini. Si sono quasi consumati gli anticorpi”.

Fonte: agenzia dire