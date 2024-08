De Magistris: “Siamo di fronte ad un personaggio inadeguato a ricoprire con autorevolezza il ruolo di sindaco”

Diventa noioso, non lo facciamo, rispondere ogni giorno alle false rappresentazioni della realtà di Manfredi perché ci scocciamo noi e rischiamo seriamente di annoiare chi ci legge.

Ma ogni tanto bisogna anche raccontare i fatti per evitare che le bugie passino per verità.

Sinora il magnifico rettore Manfredi inaugura opere, si intesta lavori e annuncia progetti come se fossero frutto del lavoro suo e della sua giunta.

Rendita politica

Per ora, a distanza di tre anni dall’inizio del suo mandato, ha come si dice campato di rendita politica, senza raccontare la verità.

Ma a noi fa piacere perché quello che abbiamo fatto lo abbiamo realizzato per Napoli e per i napoletani. Poi che il nastro lo tagli Manfredi non importa. Però evitiamo le bugie. Da ultimo, in foto, la perla di una intervista che potrebbe essere un taglia e incolla di quello che abbiamo lasciato tre anni fa a Manfredi e che nulla ha mosso finora. Nonostante soldi, patto per Napoli, PNRR e altro ancora.

Ora annuncia con il megafono della stampa quello che era bello e pronto dal 2021. Racconta il nostro progetto, curato da tutti gli assessori del tempo: spazzamento, iniziative culturali e animazione, utilizzo dei chioschi, coinvolgimento del territorio e delle forze economiche più importanti, a partire dagli alberghi e dalle attività imprenditoriali e commerciali, oltre che associative. La realizzazione dei mercati etnici, il controllo del territorio, la legalità partecipata, l’inclusione. Soprattutto cultura ed economia circolare. Incontri su incontri, è tutto scritto, carta canta, ivi comprese importanti modifiche al piano viario originale (come far passare la strada al centro per lasciare ampi spazi utilizzabili per attività al due lati).

A questo punto mi sovviene una domanda tra le tante

Ma Manfredi le ignora queste cose e quindi in buona fede racconta storie che non esistono oppure mente sapendo di mentire? In entrambi i casi quanto meno ci troviamo di fronte ad un personaggio inadeguato a ricoprire con autorevolezza il ruolo di sindaco di Napoli, senza verità, passione e amore.

Ma visto i tempi che corrono è forse il più adatto per i poteri forti (che vogliono fare solo business sulla pelle di Napoli) con tutta la gran cassa mediatica di riferimento.

Non esiste solo telemeloni.