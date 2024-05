“Chi difendeva il Superbonus ora un po’ si vergogna” dice Giorgetti.

Un durissimo attacco di Giorgetti al suo partito, la Lega, al suo leader Salvini e alla sua Presidente Meloni che volevano estendere il Superbonus al 2025, che volevano estendere tutti i bonus edilizi e che li hanno anche usati con mezzo Governo per i lavori a casa.

Lo gestisce da 3 anni…

Ma un durissimo attacco anche a se stesso che lo gestisce da 3 anni, mentre io ho gestito la misura solo qualche mese.

Ma si sa: se l’economia e l’edilizia si rialzano è merito degli altri, se la misura ha prodotto benefici ambientali sarà per qualche “algoritmo”. Per tutto il resto invece “ha stato Conte”.

Questo non ha nulla a che vedere con la politica. È solo cabaret, molto scadente.