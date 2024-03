De Magistris lancia il suo libro e non esclude una ricandidatura a Napoli

Il volume si chiama “Voglia di sinistra” e racconta anche l’esperienza a Palazzo San Giacomo. Che l’ex sindaco potrebbe presto ritentare: il servizio del Tgr Campania in onda stasera alle 19,35 e già on line sul sito

Dal servizio Rai di Giuseppe De Caro

Di recente ha lasciato l’incarico di portavoce di Unione Popolare e declinato l’invito di Michele Santoro a candidarsi nella sua lista per le Europee. Ora Luigi De Magistris dà alle stampe, con Ponte alle Grazie, il suo nuovo libro intitolato “Voglia di sinistra”. Una sinistra che, secondo l’ex magistrato, manca in Parlamento, ma esiste nel Paese.

De Magistris è stato sindaco di Napoli per più di dieci anni, attualmente sta portando in tour uno spettacolo teatrale, ma quando gli chiediamo se, nella prossima tornata elettorale, si ricandiderà per palazzo San Giacomo, lui non esclude l’ipotesi.