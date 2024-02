Abbasso Geolier, W Geolier.

Le luci di Sanremo si sono spente da poco ma continua ad essere al centro delle “chiacchiere” degli italiani. Italiani che si sono divisi e che, magia di Sanremo, fa parlare anche chi la kermesse l’ha sempre snobbata. Nel chiacchiericcio c’è anche la questione legata a Geolier. Il cantante napoletano se sul podio è salito sul gradino d’onore, nelle discussioni, specie quelle a mezzo social, è senza dubbio il leader assoluto.

Cosa lo ha reso così “discusso”?

Venerdì sera vince la serata dedicata alle cover. All’atto dell’annuncio, però, viene fischiato da parte del pubblico con alcuni, addirittura, a lasciare l’Ariston. Premesso che per me fischiare è lecito se lo spettacolo non piace, ho trovato davvero da cafoni il gesto di chi ha lasciato anzitempo il teatro. Il dissenso è sacrosanto così come il rispetto verso chi lo si manifesta.

Fischi e razzismo

Nei fischi a Geolier non ho trovato alcun razzismo così come ho trovato patetiche le urla di vittimismo da parte di alcuni miei concittadini. I fischi di dissenso a Sanremo ci sono sempre stati e, francamente, l’esibizione di Geolier non è stata la migliore, anzi…Fossi stato tra il pubblico avrei fischiato anch’io. Non razzismo bensì schifo assoluto ho trovato in chi ha fatto domande indegne per chi si professa giornalista così come ho trovato puerili i salti di gioia di alcuni giurati dopo la proclamazione della vincitrice. Entrambe sono le facce della stessa putrida medaglia, la cui “lega” è l’unione tra ignoranza, megalomania, mancanza di materia grigia e complessi d’inferiorità (non solo nella lunghezza di alcune cose…). Il mio personale giudizio, poi, sulla canzone di Geolier è che non meritava neanche di salire sul podio; ho tifato per Il Volo e per Ghali.

Non è questo, però, il punto

La questione sulla quale mi piacerebbe una maggiore riflessione è che prima di santificare qualcuno bisognerebbe conoscerlo. Geolier lo giudico come artista, sia chiaro; dirò la mia sulla sua arte musicale. Ho trovato ridicoli coloro che hanno definito scorretto il napoletano utilizzato nel brano ‘I p’ me, tu p’ te’, tra una richiesta di umiltà (da quale pulpito…) e una timbratura di scempio. Gli stessi ridicoli che, poi, stante l’orientamento maggioritario di chi hanno la presunzione di rappresentare per vendere loro i propri prodotti, hanno fatto capriole triple per urlare che loro simpatizzano per Geolier. Una pezza peggio del buco; insomma ‘na bella figur’ e…La gestione delle critiche ricevute da parte di Geolier è stata da esempio; a 23 anni ha dato una lezione di vita a chi di anni ne ha il doppio.

Geolier lo conosco perché molto ascoltato da mia nipote Chiara che ha 14 anni; lo adora

Come detto, la canzone presentata a Sanremo l’ho trovata brutta così come ho trovato ipocriti quelli che per difenderla hanno, però, ripudiato il dissenso (i fischi non il resto…) e montato ad arte una polemica basata sul vittimismo. Anche nella musica vale il detto che chi entra papa esce quasi sempre cardinale. Vedo, però, che è molto amata e ascoltata…mi sembra di essere mio padre quando gli facevo ascoltare i Litfiba o i Pink Floyd…

Ripeto che mi piacerebbe una maggiore riflessione

Mi riferisco a chi ha fatto di Geolier simbolo di Napoli e della napoletanità. Non me ne voglia ma c’è un lato del suo passato che davvero non mi piace. Nella canzone Narcos afferma: “Nel cassetto ho una pistola Glock pronta da usare mentre trappo come Genny di Gomorra mentre uccide un cristiano, infatti ogni mio pezzo è una hit da Napoli a Milano…mi scopo le femmine degli altri di cui neanche conosco il nome, perché ho un fratello criminale e un altro figlio di un boss della camorra: io sono intoccabile a Secondigliano come Narcos. Non ho mai visto i cartoni animati, solo Lucky Luciano”. In quel video, poi, ci sono scene Gomorra style. Vi confesso che prima di un incontro avuto oggi, mi chiedevo come si possa osannare e ergere a simbolo di una città il suo autore. Pensavo ma cosa penseranno i giovani di fronte ai messaggi contenuti nel testo e nel video. C’è stato, poi, un incontro che mi ha fatto capire che occorre una maggiore riflessione. A pranzo mi vedo con Chiara e le chiedo cosa pensasse di quanto accaduto a Sanremo e cosa pensasse di Narcos. Mi ha risposto con un sorriso “Dino è una canzone di tanti anni fa. Oggi lui non è come allora” e mi ha fatto capire che i messaggi che per me sono negativi, lei li vede più come un modo per farsi notare che un mondo da emulare. Quanta saggezza nelle sue parole e che lezione per me che ho più del triplo dei suoi anni. I ragazzi di oggi sono molto più maturi di quello che crediamo (credo).

Mi è venuto in mente un giovane di Napoli che abitava in periferia, a Ponticelli

Un ragazzino che adorava pezzi come “Welcome to the jungle”, “Mr Brownstone”, “It’s so easy”. Pezzi che ascoltava ad alto volume nella sua stanzetta dove il padre gli diceva che veicolavano messaggi sbagliati e che era musica di menta…Un ragazzino che veniva etichettato come delinquente perchè di Ponticelli… Quel ragazzino a giorni compirà 50 anni, non ha mai avuto problemi di droga o è stato autore di violenza sulle donne. Chiara mi ha fatto capire che il tempo è inesorabile nel cambiare il mondo ma è anche una musica che si ripete. Musica che ieri era cantata dai Guns N’ Roses e che oggi è cantata anche da Geolier. Alla fine c’è sempre un padre scassacazzo che non capisce che i giovani sanno essere più grandi degli adulti.

Abbasso Geolier, W Geolier.

P.s. Grazie Chiara

Fonte foto: pagina Facebook Geolier