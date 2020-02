Sanremo e il nome del vincitore spoilerato da Sky TG24

Nel caso in cui siano state raccolte scommesse sul Festival di Sanremo tra le ore 1:49 e la proclamazione del vincitore, tutte le puntate dovranno essere annullate. Lo afferma il Codacons, commentando il caso di Sky Tg24 che proprio alle ore 1:49, a causa di un errore tecnico, ha fatto apparire in sovrimpressione il nome del vincitore della 70° edizione della kermesse.

MA KERMESSE TROPPO LUNGA ALIMENTA EPISODI SIMILI E DANNEGGIA MASS MEDIA E TELESPETTATORI

“E’ evidente che, nel caso in cui siano state raccolte giocate online successivamente all’anticipazione fornita da Sky, tali scommesse dovranno essere annullate, fatta salva la possibilità per i giocatori coinvolti di chiedere un risarcimento danni alla rete e ai responsabili dell’errore – spiega il presidente Carlo Rienzi – Episodi di questo tipo sono tuttavia causati dalla durata “monstre” delle varie puntate del Festival: far finire Sanremo agli orari proibitivi di questa edizione vuol dire danneggiare i telespettatori, i giornalisti e i mass media, al solo scopo di guadagnare punti di share e incassi pubblicitari” – conclude Rienzi.

